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Погибли трое полицейских в ДТП с КамАЗом. Mazda-3 врезалась в попутный большегруз

17:46 28.11.2020 Фото: ГУ МВД по НСО
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Решением руководства Владимирского главка МВД создана комиссия для проведения служебной проверки по выяснению причин и условий произошедшего.

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В момент ДТП погибшие находились в свободное от службы время на личном автомобиле

Три сотрудника отдела полиции по Камешковскому району Владимирской области погибли в городе Камешково в результате дорожно-транспортного происшествия с участием легкового автомобиля и грузовика. Поводится проверка, сообщи в субботу в управлении МВД по региону.

"По предварительной информации, 25-летний водитель легкового автомобиля Mazda-3 совершил столкновение с движущимся впереди в попутном направлении большегрузом КамАЗ под управлением водителя 1994 года рождения. В результате ДТП погибли водитель легкового автомобиля и два его пассажира, мужчины 1987 и 1985 годов рождения. Погибшие мужчины являлись сотрудниками ОМВД России по Камешковскому району, в момент ДТП находились в свободное от службы время на личном автомобиле", - уточнили в полицейском ведомстве.

ДТП произошло 27 ноября около 23:00 мск, водитель большегруза не пострадал. По факту ДТП проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства дорожной трагедии. Решением руководства регионального УМВД создана комиссия для проведения служебной проверки по выяснению причин и условий произошедшего.

ДТП погибшие полицейские столкновение
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