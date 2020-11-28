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Розыск: Исчез бесследно рыжий подросток после ссоры с матерью в Новосибирске

18:03 28.11.2020 Фото: ГУ МВД по НСО
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16-летни Егор Кукарский пропал без вести 10 ноября. Предполагают, что он мог уехать за пределы Новосибирской области.

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Разыскивается Кукарцев Егор Александрович, 13.11.2004 года рождения

Отделом полиции №3 «Заельцовский» управления МВД России по Новосибирску разыскивается Кукарцев Егор Александрович, 13.11.2004 года рождения, который 10.11.2020 около 16.00 ушел после ссоры с матерью из квартиры дома № 127 по улице Кропоткина и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Об этом в субботу, 28 ноября, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

На вид 15-16 лет, худощавого телосложения, рост около 175 см, глаза зеленые, волосы кучерявые, рыжие. Был одет в черную куртку с капюшоном, спортивные трико темного цвета, кроссовки черного цвета, темную вязаную шапку. Предположительно, может находиться на территории другого региона.

Всех, кому что-либо известно о разыскиваемом, просят сообщить в полицию по телефонам: 8 (383) 232-10-02, 232-10-74, 232-10-13, 232-10-26.

без вести пропал местонахождение подросток разыскивается рыжий Егор Кукарцев ГУ МВД по НСО
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