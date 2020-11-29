3 тональных средства, которые будут держаться даже под маской

Удивительно, но факт: легкое, максимально тонкое покрытие + нано-слой пудры в местах контакта с тканью (даже не на все лицо!) держится лучше, чем густой слой плотного тонального крема.

Какие тональные средства хорошо сочетаются с ношением маски

Наша жизнь в последний год поменялась, но привычки остались прежними. Трудно отложить повседневный макияж на полгода-год, пока все не устаканится – особенно, если это ваш важный, поднимающий настроение утренний ритуал. Чтобы подстроить свою косметичку под масочный режим, нужно поменять не так уж много, уверена визажист Лена Игради.

Кажется, каждый уважающий себя бренд уже выпустил суперстойкий тональный крем. Ты уже падаешь с ног от усталости, а он еще держится: на этикетке макияжу отмеряют до 24 часов свежести. Казалось бы, что может быть лучше для «масочного макияжа»? Увы, все не так радужно: ни один волшебный тональный крем не способен долго сопротивляться плотно прилегающей ткани. А если вы еще и собрались говорить или активно задействовать мимику, то спрятанную часть макияжа уже ничто не спасет. Разительный контраст между верхней и нижней половиной лица тоже не добавит «естественного покрытия», обещанного в рекламе.

Стоит забыть и о базах под макияж, если вы любите матирующие силиконовые средства и «затирки» для пор. Если раньше они никогда не забивали вам поры и не провоцировали воспаления, то во влажной и теплой среде под маской они могут изменить свое поведение. К тому же, маска скрывает поры намного эффективнее, если уж вам так важен именно этот эффект.

Какие тональные средства действительно хорошо сочетаются с ношением маски?

1. Легкие флюиды на водной основе

Удивительно, но факт: легкое, максимально тонкое покрытие + нано-слой пудры в местах контакта с тканью (даже не на все лицо!) держится лучше, чем густой слой плотного тонального крема. Но главное преимущество – легкие истирания не бросаются в глаза. Подправлять макияж удобнее не компактной пудрой, а компактным легким средством в формате кушона: его легко носить с собой, и он намного меньше сушит кожу. Зимой это особенно актуально.

2. BB и CC-кремы

Принцип все тот же: максимально тонкий слой и легкость подправки – уже заявка на успех. К тому же, эти средства легко купить в мини-формате и носить с собой, или оставлять в офисе.

3. Консилер в тон кожи

Если вы не любите чувствовать тональное средство на коже, или часто сталкиваетесь с воспалениями на «зоне маски» - попробуйте выбрать консилер или корректор не на один тон светлее вашей кожи (как часто предлагают в статьях), а ровно тон в тон. Так вы сможете с помощью одного средства и освежить область вокруг глаз, и замаскировать воспаления, и если нужно – быстро спрятать мелкие покраснения перед онлайн-звонком. При этом ваша кожа не будет перегружена, а средство не будет выделяться светлым пятном. Сплошной Win-win.

Важная опция: разрешить себе яркий макияж глаз без тонального средства на лице. Если вам некомфортно с тоном и маской одновременно – не нужно заставлять себя «потому, что так надо». Ваша кожа достаточно хороша по умолчанию, чтобы вы могли рисовать то, что нравится и соответствует настроению. Стрелки и даже смоки не требуют идеального тона кожи, только вашего хорошего настроения.

А что с помадой?

Если до пандемии вы обожали губные помады, то сейчас наверняка достаете их все реже и реже. В лучшем случае, после каждого выхода из транспорта или офиса вы остаетесь без половины покрытия, а на маске запечатлены яркие поцелуи. В худшем – любимый оттенок бодро завоевывает новые горизонты, сдвигаясь на подбородок и щеки.

Увы, любимые кремовые, маслянистые помады и липкие блески придется отложить в сторону (или перенести свою коллекцию поближе к ноутбуку – они могут украсить ваши видеозвонки). Для живых выходов лучше выбрать более стойких бойцов из нашего списка:

1. Тинты

Если вы давно забросили тинты, как класс, несколько лет назад – немедленно разворачивайтесь на 180 градусов. С тех пор, как под этим названием продавалась жидкая, подсушивающая губы пигментированная жидкость, много воды утекло. Теперь можно выбрать что-то покомфортнее: от муссов до масел. Нанести, подождать минуту и чуть промокнуть салфеткой – и готово, несколько часов у вас в запасе.

Кстати, из этих же средств получаются очень (стрессо-)устойчивые румяна. Маску чуть испачкают, но день переживут без потерь.

2. Карандаши для губ

Времена, когда карандаши стоило покупать только для контура губ, давно прошли. В наше непростое время их стоит наносить не вокруг помады, а вместо нее: покрытие получится плотным, матовым и впечатляюще стойким. Дело в том, что в грифеле карандаша есть не только жиры, но и воск: они меньше отпечатываются и стираются. Это удобно и для тех, кто много и долго говорит (восковая пленка отлично держится на стыке губ), и для тех, кто в маске.

3. Стейны для губ

Легкие помады в стиках, дающие полупрозрачный, но стойкий оттенок. У них есть сразу несколько удобных свойств: во-первых, пигмента остается немного – и размазываться попросту нечему. Во-вторых, стик был и остается самым удобным форматом для обновления цвета на бегу. Ну и в-третьих – основа таких помад больше похожа на увлажняющий бальзам. Он быстро впитывается, не оставляет липкого слоя, но дает ощущение комфорта. Сейчас его не хватает многим из нас, так что почему бы и не попробовать?

Демакияж пуховика

Как бы мы не старались наносить тончайшие слои косметики, мы все равно испачкаем маску. Если вы переживаете за любимые многоразовые аксессуары (пора уже называть их так!), попробуйте один из верных способов «демакияжа» для одежды. Правила работают не только для средств индивидуальной защиты, но и для шарфов, пуховиков и других любимых вещей.

- мицеллярная вода неплохо справляется с сухими текстурами: пудрой и стойкими тональными кремами. Но цветные пятна от румян, бронзера, помад она может только размазать на большую площадь.

- с цветной кремовой, или водостойкой косметикой неплохо справляется гидрофильное масло. Наносить его лучше на сухую ткань, и добавлять воду постепенно.

- если ваша маска безупречно белая, то с внутренней стороной прекрасно справится отбеливатель для деликатной стирки нижнего белья. Можно нанести немного прямо на пятно перед тем, как закинуть маску в стиральную машину, или выстирать вручную.

- главное правило всех стилистов, работающих на съемках (а значит, успевших испачкать косметикой примерно все виды тканей) – никакой горячей воды. В холодной воде косметика отстирывается куда легче, факт.

Источник: radiokp.ru