Лунный календарь благоприятных и неблагоприятных дней на 2021 год

01.01: первый день 2021 года будет очень благоприятным. Это идеальное время для поисков мотивации и претворения своих желаний в жизнь.

В любой благоприятный или неблагоприятный день очень важно избавляться от негативных мыслей

2021 год будет весьма непростым и очень динамичным. Несмотря на это, некоторые благоприятные и неблагоприятные дни будут известны заранее. Астрологи и эксперты в области биоэнергетики рассказали, что это будут за дни.

В любой благоприятный или неблагоприятный день очень важно избавляться от негативных мыслей. В этом вам помогут специальные техники. Чем реже вы думаете в негативном ключе, тем выше вероятность того, что удача останется рядом в любой ситуации.

Самые благоприятные дни 2021 года

Зеркальные даты

01.01: первый день 2021 года будет очень благоприятным. Это идеальное время для поисков мотивации и претворения своих желаний в жизнь.

02.02: 2 февраля — день, когда человек может стать очень успешным в одно мгновение. Речь скорее не о финансовых успехах, а о внутреннем настрое и потенциале. Это день, когда можно обрести уверенность в себе и счастье.

03.03: день большой удачи. Можно начинать новые проекты и дела. Любые начинания позитивно отразятся на настроении.

04.04: 4 апреля — один из лучших дней для отдыха. В 2021 году он выпадает на воскресенье, что является большой удачей.

05.05: 5 мая эксперты советуют заниматься физическим трудом или спортом. Люди, которые пребывают в движении, получат мощный заряд бодрости.

06.06: первый благоприятный день лета пройдет под эгидой Шестерки. Это число поможет преодолеть невзгоды и избавиться от переживаний.

07.07: день большой удачи. На этот день полезно планировать свадьбу, открытие бизнеса, дорогостоящие приобретения.

08.08: 8 августа пройдет под управлением Восьмерки — самого мощного финансового покровителя среди чисел. Это идеальный день для покупок и работы.

09.09: 9 сентября — день мощнейшей творческой энергии. Большой успех будет ждать тех, кто умеет мыслить нестандартно.

10.10: 10 октября проходит под управлением Единицы. В этот день нужно больше внимания уделять семье, общению, поиску любви.

11.11: 11 ноября — это симбиоз Двойки и Единицы. Это крайне динамичный день, в который два несовместимых числа находятся в гармонии.

12.12: последняя зеркальная дата. 12 декабря — мощный и благоприятный день, который идеально подходит для духовных практик.

Солнцестояния и равноденствия

20 марта: весеннее равноденствие — день гармонии добра и зла, черного и белого. В этот день не стоит рисковать. Эксперты считают, что в этот позитивный день будет много удачи у тех, кто умеет идти на компромиссы.

21 июня: летнее солнцестояние станет днем финансовой удачи. В 2021 году этот день может стать переломным. Если у вас давно что-то не получалось, в этот день вы сможете понять, как обойти препятствия на пути.

22 сентября: осеннее равноденствие очень похоже на весеннее по энергетике. В этот день успех будет следовать за теми людьми, которые не торопятся с решениями.

21 декабря: зимнее солнцестояние — самый короткий день в 2021 году. Его стоит посвятить домашним делам и семье. В такой день нужно быть ближе к тем, кто вам дорог, тогда он станет благоприятным.

Неблагоприятные дни 2021 года

Пятница 13

В 2021 году будет только одна пятница 13 в августе. В такие дни расцветает темная энергия, появляются сомнения, негатив, срываются планы, происходит много неприятных вещей в самых разных сферах. Желательно остерегаться в этот день токсичных личностей и манипуляторов и пользоваться заговорами от злых людей.

Затмения

26 мая: полное лунное затмение в Стрельце. День возвращения старых обид, мести и зависти. Не ворошите прошлое в этот день.

10 июня: кольцевое солнечное затмение в Знаке Близнецов. Опасайтесь невидимых врагов — сомнений, страхов. В этот день нельзя принимать важных решений и менять планы на будущее.

19 ноября: частное затмение Луны в Тельце. День, в который стоит остерегаться агрессивных людей. Ссоры и перепалки будут очень опасны.

4 декабря: один из самых опасных дней в 2021 году. Полное затмение Солнца в Стрельце принесет человечеству много проблем. Не распускайте и не слушайте сплетен в этот день.

Чтобы даже самые неблагоприятные дни и периоды были спокойными и размеренными, следуйте принципам дзен. Внутреннее умиротворение и гармония — самый важный принцип, которому следуют самые счастливые люди. Излучайте добро, чтобы получать его назад.

Источник: dailyhoro.ru