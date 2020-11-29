Симптомы бронхита у взрослого: Можно ли вылечиться без антибиотиков?

Для лечения бронхита используют комплексную методику, куда входят медикаментозные препараты и средства, направленные на облегчение состояния.

Бронхи – часть легких, очень чувствительная к различным воздействиям

Бронхит – заболевание дыхательной системы, при котором происходят воспалительные процессы в бронхиальном дереве. Одни из основных признаков болезни — значительное повышение температуры тела и кашель. Но иногда бывает и бессимптомное течение бронхита. Как диагностировать его в этом случае, и какие методы лечения использовать, об этом — далее.

Причины развития бронхита

Бронхи – очень чувствительная к различным воздействиям часть легких. Воспаление их тканей может развиться по разным причинам. Самые распространенные:

Аллергены. Чаще всего этому подвержены пациенты, страдающие ангионевротическими отеками и бронхиальной астмой.

Токсические вещества. При их вдыхании происходит не только общее отравление организма, но и физическое разрушение тканей бронхов.

Грибковая инфекция (микоз). Такой тип бронхита часто развивается у пациентов, переживших пересадку органов, или у больных СПИДом.

Бактерии. Этот вид заболевания проявляется как осложнение из-за болезней верхних дыхательных путей – гайморита, тонзиллита, фарингита. При их хроническом течении снижается местный иммунитет и ослабевает работа иммунной системы в целом. Из-за чего и может начать развиваться бронхит.

Вирусы. Одна из самых частых причин заболевания. В этом случае у человека сначала появляется ОРВИ, на фоне которого, в том случае, если нет своевременного лечения, инфекция опускается в нижние отделы дыхательной системы. Вследствие чего воспаляются ткани бронхиального дерева, и начинается развитие бронхита.

Аллергены и токсические вещества – самые редкие причины поражения бронхов.

Также существует несколько факторов, которые способствуют воспалению тканей бронхов. К ним относятся:

сердечная недостаточность по малому кругу;



сбой в работе периферического кровообращения;наследственная предрасположенность;заболевания системы дыхания в хронической форме;работа на вредном производстве;проживание в неблагоприятной среде;курение;слишком частые простудные заболевания, при которых иммунная система истощена.

Все эти факторы негативно влияют на ткани легких, из-за чего у человека постепенно развивается бронхит.

Симптомы

Обычно бронхит имеет ярко выраженную симптоматику, которая облегчает постановку диагноза. К типичным признакам болезни относятся:

дискомфорт в области грудной клетки:

температура и озноб;

одышка;

слабость и чувство усталости;

отделение мокроты (зеленого, желтовато-серого, прозрачного цвета, в редких случаях с прожилками крови);

кашель (сухой или влажный).

Бронхит без температуры у взрослого может давать следующие симптомы;

длительный кашель;

хорошо прослушивающиеся хрипы и свисты;

в некоторых случаях посинение кожных покровов;

иногда астматический синдром;

мокрота разного характера, в зависимости от формы и стадии заболевания;

одышка.

При поздней диагностике и отсутствии своевременного лечения у пациента могут развиться более серьезные заболевания системы дыхания.

Виды бронхита без температуры

Существует несколько форм бронхита, при которых температура тела чаще всего держится в пределах нормы. К ним относятся:

Бронхит на фоне ИДС (иммунодефицита). В этом случае иммунная система организма перестает работать нормально, из-за чего понижается общая сопротивляемость к инфекциям. Проявляется такая форма общими признаками интоксикации – плохим самочувствием, тошнотой и другими.

Пластическая форма. Один из самых редких видов, причины развития которой в настоящее время неизвестны. Главный симптом – отделяемая мокрота содержит частицы слизистой ткани бронхов, имеющие форму слепков.

Бронхит курильщика. Регулярное проникновение в бронхи токсичных веществ оказывает на них постепенное разрушающее воздействие. Этот вид заболевания характеризуется утренним кашлем с обильной мокротой.

Поражение пылью. Эта разновидность заболевания характерна для людей, работающих на пыльном производстве (шахты, обработка металла и камня и т. п.). Часто у таких пациентов наблюдается атрофия слизистой оболочки бронхов и склерозирование.

Аллергический бронхит. Характерные признаки этой формы – затрудненное дыхание, одышка, интенсивный кашель.

Обструктивный тип. Может протекать без гипертермии (повышение температуры) у 50 % пациентов. Часто проявляется у курильщиков. Основные признаки этой формы — снижение вентиляционной функции легких и отек слизистой оболочки бронхов, сопровождающийся их сужением.



Хронический бронхит. В этом случае температуры может не быть вовсе или отмечается незначительное ее повышение. Эта форма переходная из острой стадии. Чаще всего случается из-за самолечения и отсутствия медикаментозного лечения. На фоне этого снижается местный иммунитет и организм перестает сопротивляться возбудителям заболевания.

Острый бронхит, проявляющийся как осложнение других болезней дыхательной системы, всегда сопровождается повышением температуры тела.

Диагностика

Верно поставить диагноз может только врач после проведения ряда исследований. Они помогут определить вид бронхита и его форму. На основании анализов врач назначает подходящее лечение. При соблюдении всех назначений заболевание отступает через 1-2 недели. К диагностическим мероприятиям при бронхите относятся:

Спирография. Помогает исключить наличие бронхиальной астмы. Никакой специальной подготовки для этой процедуры не потребуется, проводится она только натощак. Суть заключается в вычислении объема выдыхаемого и вдыхаемого воздуха.

Бронхоскопия. Проводится для того, чтобы оценить состояние тканей бронхиального дерева, проходимость бронхов и их содержимое. Для процедуры используется бронхофиброскоп, трубка которого вводится в орган через рот или нос. Перед сеансом пациенту в обязательном порядке обеспечивают местную анестезию.

Анализ мокроты. Ее больной откашливает в специальный сосуд. Суть процедуры – выявить возбудитель заболевания и проверить его чувствительность к разным видам антибиотиков.

Флюорография (рентгенография). Проводится для исключения болезней легких – онкологии или рака.



Клинический анализ крови. Делается только натощак. Помогает выявить уровень лейкоцитов и эритроцитов.

Также для определения наличия хрипов и свистов проводится аускультация (прослушивание) легких.

Традиционное лечение

Для лечения бронхита используют комплексную методику, куда входят медикаментозные препараты и средства, направленные на облегчение состояния. К лекарствам, которые используют для лечения бронхита у взрослых, протекающего без температуры, относятся:

противовирусные:

антибиотики;

антигистаминные;

бронхолитики;



муколитики;витамины;иммуномодуляторы.

Какие именно группы препаратов будут использоваться, напрямую зависит от возбудителя заболевания и вида бронхита.

В качестве дополнительного метода лечения часто применяют электрофорез препаратами ионов кальция.

Также пациенту обязательно должны быть обеспечены следующие условия:

постельный режим;

диета, в которой исключены сладкие и кислые продукты;



обильное питье.

Помещение, в котором находится больной, в обязательном порядке должно регулярно проветриваться и подвергаться влажной уборке.

Лечение народными методами

В качестве сопутствующей терапии бронхита можно использовать рецепты народной медицины. Перед применением обязательно нужно посоветоваться с лечащим врачом. Самые популярные и эффективные средства:

отвары трав, обладающие отхаркивающим эффектом (мать-и-мачеха, багульник, корень солодки, алтея и т. п.);

ингаляции при помощи небулайзера или горячего пара;

медовый компресс на лопатки.

Важно помнить, что излечить бронхит только при помощи народной медицины невозможно. Обусловлено это тем, что можно заглушить симптомы, из-за чего затрудняется диагностика, и заболевание перейдет в хроническую форму.

Итоги

Бронхит без температуры у взрослого обязательно нужно своевременно лечить. Иначе он может перейти в скрытую форму или дать серьезные осложнения. Не рекомендуется заниматься самолечением. А чтобы снизить риск появления этого заболевания, необходимо отказаться от курения, использовать закаливание, заниматься спортом и проводить ежегодное вакцинирование от гриппа.

Источник: kleo.ru