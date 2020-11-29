Источник: davno.ru
Роскошные открытки для самой нежной и дорогой мамочки в праздник 29 ноября 2020 года
07:50 29.11.2020
Это праздник, к которому никто не может остаться равнодушным. В этот день хочется сказать слова благодарности всем Матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку.
Спасибо за ваш голос
От редакции
С Днем матери!
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