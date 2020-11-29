Замечательные сердечные стихи на день матери 29 ноября. Они точно западут в самую душу и выразят глубокую нежность

Красивые стихи на день матери можно не только выучить, но и написать в открытке, сделанной своими руками.

С Днем матери - 29 ноября 2020 года

Самый главный человек в жизни каждого – это любимая мамочка. Как часто вы говорите маме, что любите ее? Чем старше становятся дети, тем меньше слов любви и нежности дарим ей в словах. Но ведь они так необходимы нашим близким. Не всегда достаточно подарить маме на день матери подарок, ведь теплые слова важнее для нее.

Красивые стихи на день матери можно не только выучить, но и написать в открытке, сделанной своими руками. Прежде чем учить поздравление маме в стихах, выберите самое трогательное, и оно обязательно вызовет у мамы улыбку и слезы счастья.

Короткие и красивые стихи с днем матери для детей 3-4 лет

Стихи для матери на день матери могут состоять всего из двух четверостиший, но это не значит, что там изложено меньше чувств и любви. Иногда в коротком тексте можно заключить более глубокий смысл, чем в длинном произведении.

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Мама, милая, родная, дорогая,

Ты одна такая у меня.

И в День матери тебе я пожелаю

Долгих лет, любви, в душе тепла.

Обнимаю крепко и целую.

Жить тебе в достатке и без бед.



Я тебя любить не перестану,Для меня тебя дороже нет.

*****

Мамочка моя родная,

Я люблю тебя безмерно!

И тебе желаю счастья

И здоровья непременно!

А еще тебе желаю



Много добрых теплых дней,Чтобы ты как можно дольшеРадовала нас — детей.

*****

Нет мамочки любимее на свете,

Она наш идеал, наш образец.

Всю жизнь мы для нее всего лишь дети,

Хоть и женились мы, иль вышли под венец.



Нет мамочки дороже на планете,В объятиях ее всегда тепло.Спасибо ей за то, что вы живетеСказать родной уже пора давно.

*****

Нарисую я ромашку,

Подарю тебе, мамуля,

Обниму за шею крепко,



Очень нежно поцелую.Пожелаю я здоровьяИ счастливых долгих лет,Ведь роднее и дорожеНикого на свете нет.

******

С днем матери спешим поздравить всех,

Кого зовут прекрасным словом “мама”.



Пусть в жизни вам сопутствует успех,Поклон вам, уважение и слава!Пусть ваши исполняются мечты,И дарят вам улыбки дети снова.Вы – гордость нашей доблестной страны,Любимы будьте, счастливы, здоровы!

*****

Ты как солнца яркий лучик,



Даришь радость и тепло.Никого нет в мире лучше,Как с тобой мне повезло!Этим утром поздравляюЯ с днем матери тебя.Счастья, радости желаю,Нежно, искренне любя!

*****

Сегодня праздник у моей мамули,

День матери вновь празднует страна.

Хочу, чтоб беды навсегда уснули,

И в дом не приходили никогда.

Прости меня за все мои обиды,

Ведь очень сильно я тебя люблю.

Желаю горя никогда не видеть,

Всё лучшее сейчас тебе дарю!

*****

Мама … Сколько в слове этом

Счастья, солнышка и света!

Сколько нежности, добра,

Взгляда милого тепла.

И в день матери, родная,

Радость льётся пусть без края.

Будь же рядом ты вовек,



Дорогой мой человек!

*****

Сегодня солнышко умылось,

Пораньше на небо взошло,

Природа вся преобразилась,

Нам время праздника пришло!

День матери по всей планете,

Для них единственных, родных,



Цветы к ногам приносят дети,За ласку и заботу их!

*****

Есть день особый в ноябре,

Он «Мамин день» зовётся!

И в этот день, мамулечка, к тебе

Моя смс с поздравлением несётся!

И в ней тебе желаю я добра,



Чтоб счастье и удача были рядом,Здоровья крепкого желаю и всегдаБудь счастлива, печалиться не надо!

*****

С днем матери хочу сейчас

Поздравить маму молодую,

Пусть каждый день и каждый час

Приносит жизнь тебе такую,



О коей можно лишь мечтать!Пусть твой малыш растет на радость,Чтоб никогда не унывать,Вкушая жизненную сладость!

*****

Сегодня праздник, мама,

День матери, твой день!

Хочу сказать немало



Хороших слов тебе.Хочу, чтоб улыбалась,Твоя улыбка — класс!Поменьше волноваласьИ радовала нас!

Красивые и трогательные до слез стихи на день матери

Мне мама всё дала на свете,

Тепло, и ласку, и любовь.



Всегда давала мне советы,Когда не знал я нужных слов.Она глаза на мир открыла,И показала в жизни путь.Всегда так искренно любила,И разгоняла горе, грусть.Когда я плакал, утешала,Когда мне было тяжело.Всегда ты нежно обнимала,Я чувствовал твоё тепло.Я счастлив, что ты есть, родная,Ты лучше всех, ценней всего.Моё ты счастье, дорогая,Не нужно больше ничего.Когда есть мама, жизнь прекрасна,Она ведь ангел на земле.Она как лучик солнца ясный,Она как звёзды в небе все.Друзья, вы матерей цените,Ведь рядом будут не всегда.Любите их, и дорожите,Не забывайте никогда!

*****

Как хорошо, когда есть мама,



Её улыбка — так чудесна,Когда она всегда есть с нами.Друзья, ведь это так прелестно!Она, как лучик света яркий,Дала нам всё, и мир открыла.О сколько всех её подарков,Мы просто так не оценили.Она лишь доброму учила,И так спокойно, тихо, нежно.О как она нас всех любила,Так как никто, и так безбрежно!Люблю тебя, моя родная,Как хорошо, когда ты рядом.Со мною будь, ты дорогая,И больше ничего не надо!

*****

Не обижайте матерей,

На матерей не обижайтесь.

Перед разлукой у дверей

Нежнее с ними попрощайтесь.

И уходить за поворот

Вы не спешите, не спешите,

И ей, стоящей у ворот,

Как можно дольше помашите.



Вздыхают матери в тиши,В тиши ночей, в тиши тревожной.Для них мы вечно малыши,И с этим спорить невозможно.Так будьте чуточку добрей,Опекой их не раздражайтесь,Не обижайте матерей.На матерей не обижайтесь.Они страдают от разлук,И нам в дороге беспредельнойБез материнских добрых рук –Как малышам без колыбельной.Пишите письма им скорейИ слов высоких не стесняйтесь,Не обижайте матерей,На матерей не обижайтесь.

*****

Меня ты нежила, кормила,

Ночами не спала порой,

Всегда мне улыбалась мило,

Читала, тешила игрой.

Водила в детский сад. А в школе

За знания вместе шли мы в бой,

А сколько вместе съели соли,



Родная самая с тобой!…Но кто же ты — одна на светеС которой — счастье и уют?!..Родная мама! Помнят дети!Ждут встреч! И о тебе поют!

*****

Мамочка, любимая, родная!

Что тебе в твой праздник пожелать?



Неустанно небо умоляюНикогда тебя не потерять.Я целую твои ласковые руки,Торопясь всё важное сказать.Чтоб не знать тебе ни слез, ни муки,Не болеть, не плакать, не страдать.Я тебя с любовью обнимаю.Без тебя я — птица без крыла.Ты одна такая, ты святая.Я хочу, чтоб вечно ты жила!

*****

Моей мамуле, самой замечательной,

Хочу за всё спасибо я сказать.

За то, что ты всегда ко мне внимательна,

Что любишь и готова поддержать.

Я пожелать хочу в День матери тебе,



Чтоб ты всегда такой же оставалась,Чтоб счастье лишь познала ты в судьбе,Как можно чаще чтобы улыбалась!Любить тебя всегда, мамуля, буду,Не дам в обиду никому вовекИ доброту твою, родная, не забуду,Ведь ты мой самый близкий человек!

*****

Нет рук теплее твоих, мама,

Нет душ прекрасней и милей.

И день, и ночь я не устану

Молиться о судьбе твоей.

Пускай же грусть проходит мимо,

Тоска к тебе не знает путь.

Будь молода, неповторима.

Всегда здоровой, мама, будь.



С Днем матери тебя, родная.Я слов совсем не подберу,Чтоб описать тебе, мамуля,Как сильно я тебя люблю.

Стихи для мамы на день матери любимой от дочери

Поздравлю тебя, моя милая мама,

Для меня ты больше чем друг.

Благодарна тебе за жизнь, за уют и тепло,



За улыбки и радость вокруг.Помнишь, как вместе тосковали?Помнишь, как делали мы из мухи слона?Годы крепко друг с другом нас вместе сковали,Пусть же счастья укроет тебя пелена.

*****

Я так хочу, чтоб мама улыбалась,

Чтоб в жизни не грустила никогда,



Чтобы всегда тебе все удавалось,Чтоб не узнала ты, что есть беда.В день матери, любимая, желаю,Чтоб ты осталась навсегда такой!Тебе я эти строки посвящаю –Прекрасной маме, нежной и родной!

*****

Мой первый крик тебя счастливой сделал,



За остальные ты меня прости.Я в Мамин день тебе признаюсь смело:Таких, как ты, родная, не найти.Хочу тебе я пожелать здоровьяИ многие счастливые лета.И просто так ещё хочу напомнить,Что очень сильно я люблю тебя!

*****

Я счастлива, что у меня есть мама,

И счастью этому не найти границ.

Ведь знаю точно, что такая как ты дама,

Поймет, простит, наполнит сердце пеньем птиц.

Порой мне стыдно за себя такую,

Другой раз вовсе не в себе,

Но, не смотря на все былое, я ликую,

Ты лучшая на свете. Желаю счастья я тебе!

*****

Сегодня, мамочка, тебе от дочери привет,

Сегодня жди меня к себе на обед,

Я приеду, и подарочки с собой привезу,

Ведь День Матери уже висит на носу.

Мамочка, ты такая умница у меня,

Мне не прожить без твоей поддержки и дня,

Ты всегда успокоишь и дашь верный совет,



Так что жди меня мама сегодня на обед.

*****

Незаметно дочка подросла,

Жизни круг на месте не стоит.

Не жалела ты души тепла,

Берегла меня от всех обид.

Я хочу, чтоб, мамочка, тебе

Счастья был отмерян долгий век.



В переменчивой моей судьбеТы, мамуля, — главный человек.

*****

Я помню спальню и лампадку,

Игрушки, теплую кроватку

И милый, кроткий голос твой:

«Ангел-хранитель над тобой!»

Ты перекрестишь, поцелуешь,



Напомнишь мне, что он со мной,И верой в счастье очаруешь…Я помню, помню голос твой!Я помню ночь, тепло кроватки,Лампадку в сумраке углаИ тени от цепей лампадки…Не ты ли ангелом была?

*****

Мы с мамочкой нашей большие друзья,

Добра и заботлива мама моя.

Куда бы ни поехать,

Куда бы ни пойти-

Нам друга лучше мамы

Нигде не найти.

Нас мама хорошему учит всегда,

Утешит, когда приключится беда.



Она споет песню.Расскажет рассказ.То книжки, то игрушки достанет для нас.У мамы немало забот и хлопот,Мы знаем, что часто она устает.И мамочке любимойМы слово даем,Что будем помогать ейВсегда и во всем!

*****

Знаешь, мама, день обычный

Без тебя нам не прожить!

Слово мама так привычно

С первых дней нам говорить!

Стоит только приглядеться, –

Целый мир согрет вокруг



Теплотою маминого сердца,Нежных, добрых рук…Наши беды и невзгодыОтступают пред тобой,Всё ясней нам с каждым годом,Как за нас ведешь ты бой!Мама, – друга нет дороже –Веришь ты в наш каждый взлет!Кто еще, как ты, поможет?!Кто еще, как ты, поймет?!

(М. Садовский)

*****

Моя милая мама,

Ты как луч озаривший мне жизнь!

Знаю, что всегда мне поможешь

И обиды свои все простишь!



Я люблю всех на свете сильнееОтблеск солнца в шикарных глазах!Ты-моя дорогая мамуля,Сколько нежности в этих словах!

*****

Разве ближе кто-то есть, чем мамуличка моя?

Для меня ты лучше всех, я люблю тебя, родная!

Я люблю тебя сильнее, чем любой может представить!



Ты на всей этой планете у меня одна такая!Поздравляю я с днём мамы и желаю доброты,Оставайся ты всегда такой яркой, молодой!В этот день, моя мамуля, я дарю тебе цветы,Ничто в мире не сравнится с твоей милой красотой!

*****

Поздравляю тебя, мама, с праздником твоим!

Мы нальем по кружке чая, сядем, посидим,



Для меня моя мамуля самый лучший человек!От души тебе желаю прожить много славных лет!Будь всегда такой красивой, как ты у меня сейчас,Будь всегда такой счастливой, улыбайся каждый раз!С праздником, моя родная, пусть с тобой будет удача,Твоя дочка тебя любит, остаётся настоящей!

Стихотворения на день матери от сына: детские стихи для мамы

Мальчики любят своих мам не меньше, чем дочки. Но выражают свои чувства к маме более сдержанно. Красивые стихотворения маме на день матери помогут поздравить и растрогать мамочку. Выберите то стихотворение, которое вызовет у Вас больше приятных эмоций.

В этот день прекрасный, мама,

От души я говорю,

Человек ты близкий самый,

Очень я тебя люблю!

Будь, мамулечка, счастливой,

Никогда ты не грусти,

В этом мире лучше мамы

Никогда мне не найти!

*****

Ближе всех она на свете,

Нет у нас её родней,

И сегодня строчки эти

Милой мамочке моей!

Будь всегда такой счастливой,

Нежной, доброй и родной,

Будь веселой и красивой,



Лучшей мамой дорогой!

*****

Спасибо, мама, что ты в мире есть,

За то, что окружаешь добротою.

Твоих достоинств век не перечесть.

Люблю тебя — и этого не скрою!

Желаю ярких и хороших дней,

Дружить с удачей и большим успехом.



И пусть великий маг и чародейНаполнит жизнь твою любовью, смехом!

*****

Спасибо, мамочка, тебе.

Что ты всегда со мною рядом.

Готовишь лучший ты обед

И успокоить можешь взглядом.

Спасибо, что дала мне жизнь,



Что знаешь ты на всё ответы.Прошу, сегодня улыбнись —Ты лучшая на свете!

*****

Мама — не простое слово.

В нём и боль, и жизнь, и свет.

Каждый знает: для любого

Ближе мамы друга нет.



И накормит, и поможет,И хороший даст совет.Даже поругает, может,Но простит, обняв в ответ.

*****

Только мама пожалеет

И к груди своей прижмет,

Больно тряпкоюогреет,



Если в школу не идёт!Поругает, коль невестуНехорошую нашёл.И поставит вас на место,Если пьяным в дом пришёл!Пусть по попе в детстве била —Проще в молодости жить!Ту, что жизнь нам подарила,Будем вечно мы любить!

*****

С праздником мамуля,

Милая моя,

Знаю, не легко со мной,

Такой я у тебя,

Ценю тебя безумно,

И жить без тебя не могу,



Здорова будь и счастлива,Я тебя очень сильно люблю!

*****

Мамочка тебя я поздравляю,

И очень крепко обнимаю,

От всей души хочу сказать,

Что лучше мамы мне не знать,

Что лучше мамы в мире нету,



Всегда ценны твои советы,И за поддержку, молитву твою,Тебя я мамуля благодарю!

*****

Как сын тебя я поздравляю,

И в этот славный день желаю,

Не будет в жизни пусть забот,

И пусть тебе во всём везет!



Я помогу всем, чем сумею,И не оставлю никогда,Ты если надо обращайся,Сыночек рад тебе всегда!

*****

Горжусь я мама, что твой сын,

Ведь ты всегда прекрасна,

Пусть будет счастья полон мир,



И будешь ты в нём властна!Я соберу букет из слов,Из добрых, и из нежных,В него вплету свою любовь,И подарю как прежде!

*****

Мамочка любимая,

Ты самая родная,



Прими же поздравления,Счастливой быть желаю!Дай Бог тебе здоровья,Всех благ и доброты,Живи прошу с любовью,Не зная чтоб тоски!

Источник: skazkibasni.com