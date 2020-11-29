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Как запустить денежные потоки в лунное затмение 30 ноября 2020 года? В чем уникальность затмения в королевском градусе?

11:20 29.11.2020, Игорь Мехеда Фото: piqsels.com
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Лунное затмение сильно влияет на материальный план – жизнь людей в физическом мире, "земное счастье", – и прежде всего, на финансовые потоки.

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Во время затмения Луна будет находиться в королевском градусе созвездия Близнецы

Текущий астрономический год, то есть промежуток времени между двумя зимними солнцестояниями, уникален большим количеством солнечных и лунных затмений – целых семь. Пять из них уже произошли. Шестое затмение, лунное, произойдёт 30 ноября 2020 года. Затмение будет полутеневым.

В чем уникальность именно этого затмения? Во время затмения Луна будет находиться в королевском градусе созвездия Близнецы. Луна символизирует процессы в душах людей, а также в той сфере, которую психологи называют "подсознанием". Следовательно, затмение послужит "спусковым крючком" для всех процессов, подготовленных нашим подсознанием.

Это шанс "запустить" множество позитивных процессов – как в самом себе, так и себе на благо в окружающем мире. В 6-м доме гороскопа события находится Сириус, "звезда пророков". Так как 6-й дом отвечает за работу и карьеру, то затмение закладывает события в нашей карьере (работе, развитии бизнеса).

В 12-м доме события находится "ангельская звезда" Вега. 12-й дом отвечает за духовность, религию, мировоззрение, сны, раскрытие великих тайн и управление временем. Из чего мы заключаем, что у многих людей поменяются мировоззренческие взгляды, их ждет череда необычных открытий, удивительных сновидений, переосмысление стихии времени.

Лунное затмение сильно влияет на материальный план – жизнь людей в физическом мире, "земное счастье", – и прежде всего, на финансовые потоки.

Поэтому не забываем провести известный уже много веков обряд на лунное затмение.

Нам понадобится столик, на котором лежит круглое зеркало отражающей стороной вверх, и три маленьких стаканчика с чистой водой. Перед обрядом необходимо принять душ, затем сесть за столик.

Обряд начинается в 11:28. В течение 15 минут представляем, как все препятствия на нашем пути растворяются в пространстве, словно облака на ветру. "Болезни – ушли, препятствия – ушли, слабость – ушла, отсутствие достатка – растворилось". И так до 11:43.

С 11:43 до 11:44 можно с любовью пропеть для Матери Миров, чьим воплощением является также и Луна, мантру

АУМ ШРИ МАГА ПРАЛАЙЯ НАМАГА

С 11:44 до 11:59 создаем позитивные мыслеформы. "Я здоров, я силен, я богат... и т.д.".

В 11:59 выпиваем воду из стаканчиков в такой последовательности: стаканчик слева от себя, стаканчик справа от себя, стаканчик посередине. После этого рекомендуется снова принять душ и помечтать о прекрасном – и мечты обязательно сбудутся!

Источник: astro.obozrevatel.com

30 ноября 2020 влияние лунное затмение обряд полутеневое затмение
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