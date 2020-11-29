29.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

Что можно и категорически нельзя делать в Матвеев день 29 ноября 2020 года

09:50 29.11.2020 Фото: pxhere.com
0

В Матвеев день в народе было принято ходить друг к другу в гости, приносить угощения и устраивать семейные застолья.

% name% title
В этот день необходимо очистить свои мысли и избавиться от обид, которые мешают помириться с близкими
Сюжет: Православные обряды
% name% title

Что можно и категорически нельзя делать в Матвеев день 29 ноября 2020 годаКакой сегодня церковный праздник? Что точно нельзя делать 29 ноября 2020 годаЕщё 438 новостей

29 ноября верующие чтят память апостола Матфея — одного из двенадцати апостолов Иисуса Христа, который считается автором первого канонического Евангелия.

Православные христиане чтят память апостола Матфея 29 ноября. Святой был одним из двенадцати апостолов Иисуса Христа. Именно он считается автором первого канонического Евангелия — Евангелия от Матфея.

История праздника

Святой Левий Матфей был одним из особо приближенных учеников Иисуса Христа. До встречи с ним апостол был мытарем, он собирал пошлины, налоги и подати. После знакомства с Господом святой принял христианство и начал проповедовать православие вместе со своим учителем.

В народе верили, что Матфей обладает уникальным даром: он мог исцелять от недугов и изгонять бесов. К нему обращались в случае болезни и тревоги на душе.

Через восемь лет после трагической казни Иисуса Христа апостол написал первое каноническое Евангелие — Евангелие от Матфея. После этого он несколько лет провел в странствиях, проповедуя православие мирскому населению.

Впоследствии святой мученик был жестоко казнен. Его тело предали огню в крепости Апасарос в Римской империи.

Что можно делать 29 ноября

В Матвеев день в народе было принято ходить друг к другу в гости, приносить угощения и устраивать семейные застолья. Считалось, что праздник идеально подходит для разговоров по душам и откровенных признаний. Однако от пышных гуляний старались воздержаться.

29 ноября верующие также посещали церковь, возносили молитву святому Матвею и проводили свободное время за чтением Библии.

В этот день необходимо очистить свои мысли и избавиться от обид, которые мешают помириться с близкими.

Некоторые верили, что на праздник можно привлечь в дом желанного гостя, если воткнуть булавку в ручку веника и поставить его у входа.

Что нельзя делать 29 ноября

29 ноября не рекомендуется совершать покупки. Прежде всего, это касается одежды. Считается, что любые вещи, приобретенные в этот день, принесут в дом ссоры и беспорядок. Поэтому на праздник лучше воздержаться от шоппинга и отложить его на выходные.

Существует примета, что в Матвеев день нельзя надевать одежду красного цвета. Она может привлечь беду и темные силы. Также нельзя слишком часто смотреться в зеркало и любоваться собой.

Особое внимание следует уделить свои мысли. Нужно постараться избавиться от ревности, зависти и скупости. Любое злодеяние, совершенное в этот день, обернется неприятностями для всех членов семьи.

Приметы

Дует сильный ветер — жди холодную зиму.
Выпал снег — жди теплого декабря.

Идет дождь — жди теплую зиму с оттепелями.
Низко плывут облака — снег выпадет в ближайшие дни.

Источник: 5-tv.ru

27 ноября 2020 запреты история Матвеев день праздник приметы
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Пойдете сегодня в гости?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Как запустить денежные потоки в лунное затмение 30 ноября 2020 года? В чем уникальность затмения в королевском градусе?
11:20 29-11-2020
Как запустить денежные потоки в лунное затмение 30 ноября 2020 года? В чем уникальность затмения в королевском градусе?
Смерть 2-летней девочки в больнице от токсического шока расследует СК
10:51 29-11-2020
Смерть 2-летней девочки в больнице от токсического шока расследует СК
Симптомы бронхита у взрослого: Можно ли вылечиться без антибиотиков?
10:50 29-11-2020
Симптомы бронхита у взрослого: Можно ли вылечиться без антибиотиков?
Эвакуировали 100 человек из двух горящих пятиэтажек: Полыхают крыши
10:44 29-11-2020
Эвакуировали 100 человек из двух горящих пятиэтажек: Полыхают крыши
БердскСкоро 800: Ужасающие цифры новых зараженных COVID-19 за сутки на 28 ноября в Бердске
10:34 29-11-2020
Скоро 800: Ужасающие цифры новых зараженных COVID-19 за сутки на 28 ноября в Бердске
Пытавшихся продать свои органы россиян задержали в Турции
10:11 29-11-2020
Пытавшихся продать свои органы россиян задержали в Турции
Кого из пенсионеров заставят вернуть деньги после проверки в 2021 году, рассказал эксперт 1
09:52 29-11-2020
Кого из пенсионеров заставят вернуть деньги после проверки в 2021 году, рассказал эксперт
Что можно и категорически нельзя делать в Матвеев день 29 ноября 2020 года
09:50 29-11-2020
Что можно и категорически нельзя делать в Матвеев день 29 ноября 2020 года
БердскПолыхал склад на промплощадке в Бердске: Огонь тушили 12 пожарных машин
09:05 29-11-2020
Полыхал склад на промплощадке в Бердске: Огонь тушили 12 пожарных машин
Замечательные сердечные стихи на день матери 29 ноября. Они точно западут в самую душу и выразят глубокую нежность
08:50 29-11-2020
Замечательные сердечные стихи на день матери 29 ноября. Они точно западут в самую душу и выразят глубокую нежность