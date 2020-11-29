Что можно и категорически нельзя делать в Матвеев день 29 ноября 2020 года

В Матвеев день в народе было принято ходить друг к другу в гости, приносить угощения и устраивать семейные застолья.

В этот день необходимо очистить свои мысли и избавиться от обид, которые мешают помириться с близкими

29 ноября верующие чтят память апостола Матфея — одного из двенадцати апостолов Иисуса Христа, который считается автором первого канонического Евангелия.

Православные христиане чтят память апостола Матфея 29 ноября. Святой был одним из двенадцати апостолов Иисуса Христа. Именно он считается автором первого канонического Евангелия — Евангелия от Матфея.

История праздника

Святой Левий Матфей был одним из особо приближенных учеников Иисуса Христа. До встречи с ним апостол был мытарем, он собирал пошлины, налоги и подати. После знакомства с Господом святой принял христианство и начал проповедовать православие вместе со своим учителем.

В народе верили, что Матфей обладает уникальным даром: он мог исцелять от недугов и изгонять бесов. К нему обращались в случае болезни и тревоги на душе.

Через восемь лет после трагической казни Иисуса Христа апостол написал первое каноническое Евангелие — Евангелие от Матфея. После этого он несколько лет провел в странствиях, проповедуя православие мирскому населению.

Впоследствии святой мученик был жестоко казнен. Его тело предали огню в крепости Апасарос в Римской империи.

Что можно делать 29 ноября

В Матвеев день в народе было принято ходить друг к другу в гости, приносить угощения и устраивать семейные застолья. Считалось, что праздник идеально подходит для разговоров по душам и откровенных признаний. Однако от пышных гуляний старались воздержаться.

29 ноября верующие также посещали церковь, возносили молитву святому Матвею и проводили свободное время за чтением Библии.

В этот день необходимо очистить свои мысли и избавиться от обид, которые мешают помириться с близкими.

Некоторые верили, что на праздник можно привлечь в дом желанного гостя, если воткнуть булавку в ручку веника и поставить его у входа.

Что нельзя делать 29 ноября

29 ноября не рекомендуется совершать покупки. Прежде всего, это касается одежды. Считается, что любые вещи, приобретенные в этот день, принесут в дом ссоры и беспорядок. Поэтому на праздник лучше воздержаться от шоппинга и отложить его на выходные.

Существует примета, что в Матвеев день нельзя надевать одежду красного цвета. Она может привлечь беду и темные силы. Также нельзя слишком часто смотреться в зеркало и любоваться собой.

Особое внимание следует уделить свои мысли. Нужно постараться избавиться от ревности, зависти и скупости. Любое злодеяние, совершенное в этот день, обернется неприятностями для всех членов семьи.

Приметы

Дует сильный ветер — жди холодную зиму.

Выпал снег — жди теплого декабря.



Идет дождь — жди теплую зиму с оттепелями.Низко плывут облака — снег выпадет в ближайшие дни.

Источник: 5-tv.ru