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Какой сегодня церковный праздник? Что точно нельзя делать 29 ноября 2020 года

08:20 29.11.2020 Фото: pxhere.com
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Лучше не одевать одежду красного цвета и не сильно часто любоваться в зеркало.

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В этот народный праздник принято ходить в гости
Сюжет: Православные обряды
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Какой сегодня церковный праздник? Что точно нельзя делать 29 ноября 2020 годаСильная молитва Матроне о здоровье материЕщё 437 новостей

Дата в 2020 году: 29 ноября, воскресенье
Другие названия: Матвей, Матвей – зима отпотей, Зима потеет
Церковное название: Апостола и евангелиста Матфея

Значение: Почтение памяти апостола от 12-ти, евангелиста Левия Матфея
Традиции: Ходят в гости

Народный праздник Матвеев день отмечается 29 ноября 2020 года (по старому стилю – 16 ноября). В церковном календаре это дата почтения памяти апостола от 12-ти, евангелиста Левия Матфея. В народе он получил прозвище «Зима отпотей», так как в этот день наблюдались оттепели.

История

В библейских сказаниях о святом Матфее мало сведений, но известно доподлинно, что он являлся одним из учеников Иисуса Христа и был особо близко приближен к нему.

До встречи с Господом Богом он был мытарем и занимался самым унизительным делом для иудеев – сбором налогов, пошлин и податей. Затем принял христианскую веру и следовал за Иисусом во всех путешествиях. Через 8 лет после казни и вознесения Христа он написал Евангелие, а затем отправился нести Слово Божие в далекие страны.

Скончался от мучительной смерти – был казнен огнем в крепости Апасарос (Римская империя).

Традиции и обряды

В этот народный праздник принято ходить в гости. Несмотря на то, что он приходится на Рождественский пост, и на столах стоит только дозволенная пища, это не мешает разговорам и приятным посиделкам.

Согласно обычаю, после прихода нежелательных гостей сразу же надо протереть все зеркала, а также помыть входную дверь и пол. А если вы кого-то ждете, а он все не приходит, то нужно воткнуть булавку сверху в ручку веника и поставить его у входа.

Приметы

День на Матвея холодный – зима лютая. Если же день теплый и дождливый – зима теплая и мягкая.

Если дует сильный ветер, то зима будет с вьюгами и метелью.

Если облака по небу низко плывут, то скоро наступит студеная погода.

Выпавший в Матвеев день снег не растает до половодья.

Если в направлении сильного ветра бросить жменьку сырой крупы, то он быстро затихнет.

Нельзя покидать дом в вывернутой одежде – день будет неудачным, свистеть – появятся тараканы, садиться на стол – быть беде, ходить по дому в одном ботинке и искать второй – в доме появится смерть. Лучше не одевать одежду красного цвета и не сильно часто любоваться в зеркало.

Источник: my-calend.ru

29 ноября 2020 запреты дня история Матвеев день праздник приметы традиции
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