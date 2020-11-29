За сверхурочный труд на удалёнке заплатят вдвойне

Перевод на дистанционную работу не может быть поводом для снижения зарплаты

Сотрудников можно будет отправлять на временную удалёнку только с их согласия. Исключение составят случаи, когда произошла катастрофа или ЧП и нахождение в офисе угрожает жизни и здоровью людей. Работодатель должен будет обеспечить подчинённых оборудованием, а сверхурочную работу оплатить дополнительно. Такие нормы содержит законопроект, принятый 25 ноября во втором чтении.

Когда могут отправить работать домой?

Законопроект о дистанционной работе внесён группой депутатов и сенаторов во главе со спикерами обеих палат парламента. Для подготовки документа ко второму чтению создали рабочую группу, в которую вошли представители профсоюзов, работодателей и Правительства. По словам первого замруководителя фракции «Единая Россия» Андрея Исаева, поступило 176 поправок, более 90 обращений от профсоюзных, общественных организаций, руководства компаний и экспертов. Все эти предложения внимательно рассмотрели и в результате достигли компромисса между участниками рабочей группы.

Как сказал журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин, законопроект о регулировании удалённой работы должен максимально защитить трудовые права граждан и способствовать сохранению занятости. «Пандемия новой коронавирусной инфекции привела к масштабному распространению дистанционной работы, — отметил спикер. — Одновременно эта ситуация выявила законодательные пробелы. В том числе в части форм занятости, определения рабочего времени и времени отдыха».

Всего сформулировано 16 поправок. По сравнению с первым чтением более чётким стало определение видов дистанционного труда. Во-первых, это постоянная дистанционка — когда работник изначально заключил соответствующий трудовой договор. Во-вторых, временная — когда людей отправляют трудиться из дома по каким-либо обстоятельствам. Это может произойти по желанию руководства или сотрудника, например женщины в декрете. И в-третьих, предусмотрен смешанный график, когда часть времени человек находится в офисе, а часть — дома.

При переводе на удалёнку всегда требуется согласие сотрудника. Исключение составляют случаи, когда это вызвано чрезвычайной ситуацией или катастрофой и власти приняли соответствующее решение. По словам Андрея Исаева, тогда на дистанционную работу переводят локальным нормативным актом работодателя с учётом мнения профсоюза.

Как заплатят?

В законопроекте закрепили, что перевод на дистанционную работу не может быть поводом для снижения зарплаты. При этом руководство должно обеспечить сотрудника оборудованием. Если у человека нет возможности трудиться дома, временное прекращение работы будет расцениваться как простой по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, и оплачиваться в размере двух третей от ставки. Но в коллективном договоре или локальном нормативном акте можно предусмотреть и более высокую оплату, уточнил Исаев.

Отдельно регулируются вопросы, связанные с рабочим временем дистанционных работников. Его будут рассчитывать так же, как для офисных. Согласно Трудовому кодексу, рабочая неделя длится 40 часов. В случае переработки работодатель обязан оплачивать сверхурочный труд дополнительно. За первые два часа — по полуторному тарифу, за последующие — по двойному.

В Трудовой кодекс готовят новые изменения

«Мы понимаем, что решить все вопросы, связанные с трудовым законодательством, одним законом не удастся, — сказал Исаев перед пленарным заседанием Госдумы 25 ноября. — В наш адрес поступило немало поправок, которые касаются Трудового кодекса, но не относятся непосредственно к этому законопроекту». Речь идёт, например, о ненормированном рабочем дне и электронном документообороте. Так что рабочая группа продолжит свою деятельность и подготовит второй пакет поправок. Его планируют внести в Госдуму в весеннюю сессию, сообщил Исаев РИА «Новости» 25 ноября.

Единороссы разработали ещё один блок поправок в трудовое законодательство и в случае одобрения руководством партии внесут его в Госдуму в начале декабря, сообщила пресс-служба фракции «Единая Россия» 24 ноября. Как пишет ТАСС, изменения касаются перевода в онлайн большей части документооборота между службами занятости и безработными.

Также предлагается создать единую информационную базу безработных, более активно поддерживать социально уязвимые категории работников, усилить контроль со стороны Министерства труда и Роструда за реализацией программ занятости.

Источник: Парламентская газета