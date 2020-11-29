Путинские выплаты: Какие пособия будут в декабре 2020

Очень скоро россияне встретят 2021-й год. Но впереди декабрь и каждого родителя волнует, на какие выплаты от государства он может рассчитывать до конца года.

Все о поддержке семей с детьми к Новому году

Очень скоро россияне встретят 2021-й год. Но впереди декабрь и каждого родителя волнует, на какие выплаты от государства он может рассчитывать до конца года.

Выплата 10 000 рублей

Многие семьи продолжают рассчитывать на выплату 10 000 рублей от государства на каждого ребенка. Такой опыт был в июне и июле 2020 года, когда Владимир Путин решил помочь семьям с детьми из-за коронавируса. Но COVID-19 бушует в стране, россиян увольняют, денег на еду и одежду детям нет. И помощи от государства нет.

Надежду на выплату 10 000 рублей в декабре 2020 дал лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он заявил о помощи малоимущим к Новому году. Под этой категорией людей парламентарий рассматривает инвалидов, одиноких пенсионеров, многодетных и семьи, где среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум по региону. К 31 декабря 2021 года он предлагает выдать 10 000 рублей каждому бедному россиянину.

Кроме того, в личной беседе с сайтом «Весь Искитим» депутат той же партии Олег Шеин заявил, что партия продвигает предложение о выплате детям от 0 до 18 лет в размере 10 000 рублей.

- Считаю, что границы возраста нужно раздвинуть и начать выплачивать деньги детям до полного совершеннолетия, - отметил депутат Госдумы.

Пособие на первых и вторых детей

В декабре 2020 года продолжает действовать такая мера поддержки для семей, как ежемесячная выплата на первого и второго ребенка. Выплата положена семьям, у которых средний доход за последние 12 месяцев не превышает двух региональных прожиточных минимумов на одного члена семьи. Пособие платят до тех пор, пока ребенку не исполнится ровно 3 года. Важно, что дата рождения первого или второго ребенка должна быть не ранее 1 января 2018 года. Кстати, с 7 ноября 2020 года семьи смогут автоматически продлевать эту выплату. Закон об этом уже вступил в законную силу. Это правило распространяется и на выплату из маткапитала. Она будет продлеваться автоматически еще в течение полугода.

Важно: на первого ребенка пособие платят из федерального бюджета, на второго — за счет материнского капитала.



Пособие на детей от 3 до 7 лет

О новом пособим на детей от 3 до 7 лет включительно заявил в марте 2020 года президент России Владимир Путин. Но для того, чтобы получать новую выплату, нужно иметь статус малоимущей семьи с детьми. Это определяется по среднему доходу на каждого члена семьи в месяц. Если он меньше прожиточного минимума, то ваша семья нуждается в пособии. В среднем по России размер выплаты равен 5 500 рублей в месяц. В Новосибирской области ежемесячная сумма на одного ребенка составляет 6 018 рублей. Это половина размера прожиточного минимума на детей. Новое пособие начало заочно работать с 1 января 2020 года. А уже в июне 2020 года семьи с детьми получили единовременно сумму пособия за полгода.

Важно: с 1 января 2021 года некоторые семьи смогут рассчитывать на повышенное пособие для детей. Назначат его в том случае, если с учетом новой выплаты доход семьи не дорос до величины прожиточного минимума на каждого члена семьи. При этом выплаты производятся исходя из доходов семьи на момент подачи заявления. Доходы за прошлый год не учитываются.

Материнский капитал 2020

С 2020 года условия назначения и размер материнского капитала для семей с детьми изменились. Теперь его можно получить на первого ребенка если он родился или усыновлен в 2020 году или позже. Сумма материнского капитала в 2020 году составит 466 617 рублей. Если второй ребенок родился в 2020 году, материнский капитал на него составит 616 617 рублей. Если третий или последующий ребенок родился в 2020 году, а раньше права на материнский капитал не было, семья сможет получить сертификат на 616 617 рублей. Если второй или последующий ребенок родился до 2020 года, материнский капитал семья получит на прежних условиях, но с учетом индексации — 466 617 рублей в 2020 году.

Важно: для семей, которые уже получили сертификат, но еще не использовали средства господдержки, сумма будет проиндексирована с 1 января 2020 года. Если семья уже распорядилась средствами материнского капитала в полном объеме до 2020 года, дополнительные выплаты с учетом индексации не предусмотрены.