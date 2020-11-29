Индексация пенсий: Какие надбавки к пенсии получат с 1 января 2021 все пенсионеры в России

О своей пенсии беспокоится каждый россиянин. Какая индексация пенсий будет у всех категорий пенсионеров с 2021 года, а кто ее вообще не получит - в материале "Курьер. Среда. Бердск".

Размер пенсии в 2021 году изменится не для всех россиян

О своей пенсии беспокоится каждый россиянин. Какая индексация пенсий будет у всех категорий пенсионеров с 2021 года, а кто ее вообще не получит - в материале "Курьер. Среда. Бердск".

Что такое индексация

«Индексация» касается социальных пенсий. Для страховых пенсий есть другое понятие - «корректировка». Или ежегодная корректировка пенсий, исходя из роста потребительских цен за прошлый год. При этом пенсию корректируют в сторону увеличения ежегодно с 1 января каждого года, но один раз в году.

Как вырастет пенсия?

У каждого пенсионера есть индивидуальный пенсионный коэффициент. Происходит увеличение на стоимость этого пенсионного коэффициента. У всех страховая пенсия определяется из количества пенсионных коэффициентов и умножается на стоимость одного коэффициента и к этой сумме прибавляется фиксированная выплата, которая тоже корректируется ежегодно.

Сколько стоит пенсионный коэффициент по годам

2020 год — 93 рубля.

2021 год — 98, 86 рублей.

2022 год — 104, 69 рублей

2023 год — 110, 55 рублей

2024 год — 116, 63 рублей.

Размер фиксированной выплаты

2020 год — 5 686,25 рублей.

2021 год — 6 044, 48 рулей.

2022 год - 6 401, 1 рублей.

2023 год — 6 759, 56 рулей.

2024 год — 7 131, 34 рублей.

Средний размер пенсии по годам

Средний размер пенсии по России в 2021 году составит 16 209,32 рублей, в 2022 году - 16 982,16 рублей, в 2023 году - 17 736,22 рублей.



Размер пенсии неработающих пенсионеров

Средний размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2021 году может составить 17 443,40 рублей, в 2022 году - 18 368,54 рублей, в 2023 году - 19 294,07 рублей.

Размер социальной пенсии

Средний размер социальной пенсии в 2021 году составит 10 058,39 рублей, в 2022 году - 10 768,0 рублей, в 2023 году - 11 057,02 рублей.

Размер накопительной пенсии

Средний размер накопительной пенсии в 2021 году поднимется до 1 018 рублей, в 2022 году - 1 932 рублей, в 2023 году - 2 012 рублей в месяц, а срочной пенсионной выплаты в 2021 году - до 2 101 рубля, в 2022 году - 2 306 рублей, в 2023 году - 2 510 рублей.

Индексация страховых пенсий

Планируется, что с 1 января 2021 года индексация страховых пенсий составит 6,3%, что в 1,7 раза выше уровня инфляции за 2020 год. В 2022 году пенсии вырастут на 5,9 %, что в 1,6 раза выше уровня инфляции за 2021 год, в 2023 году - на 5,6 %, что в 1,4 раза выше уровня инфляции за 2022 год.

Индексация социальных пенсий

Социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению с 1 апреля 2021 года вырастут на 2,6 %. В 2022 году социальные пенсии проиндексируют на 8,5%, 2023 году — на 0,9%. Все размеры индексаций пенсий на период 2019-2024 годы уже рассчитаны. По прогнозам, средняя пенсия в России в 2021 году составит почти 17 4000 рублей и в 2022 году — около 18 300 рублей.

Размер индексации пенсии в рублях

Средний размер индексации пенсий в 2021 году составит 1 000 рублей. На эту сумму могут рассчитывать только те, у кого уже сейчас в среднем ежемесячные выплаты превышают 16 000 рублей. У остальных пенсионеров рост пенсии будет зависеть от индексации страховой части пенсии.

Индексация пенсий работающих пенсионеров

Работающие пенсионеры по-прежнему не могут рассчитывать на индексацию пенсии. Они могут получить только прибавку до 3 пенсионных баллов, стоимость которых в 2021 году составит 98 рублей 86 копеек.

Кто еще не получит индексацию пенсии

Индексация в январе 2021 года обойдет стороной тех пенсионеров, которые получают социальные пенсии, то есть не набрали нужного количества баллов до страховой. Им индексация проводится 1 апреля на величину прогнозного индекса роста прожиточного минимума пенсионера. Сейчас он составляет 2,6%.

Индексация пенсии инвалидов и ветеранов боевых действий

Январская индексация также не коснется инвалидов всех категорий и ветеранов боевых действий. Им повысят пенсию с 1 февраля, а надбавка будет зависеть от индекса потребительских цен за предыдущий год — пока он 3,8%. Размер пенсии у них такой же, а вот надбавки за январь им пересчитают и начнут выплачивать повышенные суммы с 1 февраля 2021 года.

Индексация пенсий военных

Президент Владимир Путин подписал закон о заморозке военных пенсий, а точнее – о не индексации денежного довольствия военнослужащих в 2020 году. В очередной раз наложен мораторий и на индексацию денежного обеспечения - пенсии. На пенсионеров из каких служб распространяется закон:

· Вооруженных силах;

· объединенных ВС СНГ;

· пограничной службе;



· нацгвардии;· внутренних и железнодорожных войсках;· органах ФСБ;· войсках гражданской обороны;· военизированных подразделениях СК РФ;· иных воинских формированиях, подразделениях.

Новый проект бюджета учитывает повышение такого показателя, как денежное довольствие военнослужащих срочной службы, в 2020 году — на 3%, в 2021 году на 4% и в 2022 году еще на 4%. Однако это пока только законопроект.

Прожиточный минимум пенсионера по годам

Прожиточный минимум пенсионера прогнозируется на 2021 год в размере 10 022 рублей, на 2022 год - 10 115 рублей и на 2023 год - 10 818 рублей.