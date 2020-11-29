Кто ведет соцсети мэрии Бердска и кто за это платит? История поста сотрудника пресс-центра Цветкова закончилась побоями журналиста Болдырева

Чиновник воровался в редакцию "Свидетеля" и нанес несколько ударов журналисту за кибербуллинг. После "травли" в соцсетях у сотрудника мэрии сдали нервы.

За 2019 год в бердскую горадминистрацию поступило 3338 обращений от жителей

Кто ведет соцсети мэрии Бердск и из каких средств это оплачивается, решил выяснить "Курьер. Среда. Бердск". Напомним, после одного из постов сотрудника пресс-центра администрации города в Бердске разгорелся громкий конфликт. Разорвал щеку избивший за репост с сарказмом журналисту Сергею Болдыреву сотрудник пресс-центра мэрии Бердска Кирилл Цветков. Мэр Евгений Шестернин его так и не уволил.

Напомним, Цветков воровался в редакцию "Свидетеля" и нанес несколько ударов журналисту Болдыреву. Сам Кирилл отмечал "Курьер. Среда. Бердск", что Сергей долгое время занимался кибербуллингом, по другому - травлей его в соцсетях, и у молодого человека сдали нервы.

Болдырев сделал репост записи Кирилла из группы администрации Бердска ВКонтакте в своей группе "Бердск: Всё плохо!". Цитируем: Гвозди бы делать из таких комментаторов, как #Кирюша. Пост Кирилла Цветкова: Восемь новых случаев заражения. Всего пятьсот тридцать пять официально зарегистрированных случаев. Более полутора тысяч в плену карантина. И все меньше людей срывают с себя маски, словно дезертир - погоны, и все больше медалей за соблюдение дистанции, обработку рук, самоизоляцию плавятся в благодарность.

"Курьер. Среда. Бердск" отправил много вопросов в мэрию Бердска:

1. Кто ведет страницы в соцсетях ВКонтакте и Одноклассники администрации Бердска? Какую информацию там размещают?

2. Для каких целей созданы страницы в соцсетях ВКонтакте и Одноклассники администрации Бердска?

3. Из каких средств оплачивается ведение социальных сетей администрации Бердска?

4. Какая сумма средств (назовите цифру) в месяц и в год уходит на оплату ведения социальных сетей администрации Бердска?

5. Вкладываются ли деньги в продвижение социальных сетей администрации Бердска (в рекламы, настройку, пиар)? Из каких средств это оплачивается?

6. Какая сумма вкладывается ли деньги в продвижение социальных сетей администрации Бердска?

7. Какая польза жителям города от социальных сетей администрации Бердска?

8. Перечислите в каких именно социальных сетях представлена администрации Бердска, укажите ссылки на эти аккаунты.

Ответ от администрации за подписью мэра города Евгения Шестернина поступил очень короткий:

- Группы администрации города Бердска в социальных сетях были созданы сотрудниками пресс-центра администрации для дополнительного информирования и получения обратной связи от жителей города Бердска. Ведение социальных сетей — добровольная инициатива сотрудников пресс- центра, которая не оплачивается, - звучит ответ.

Интересный факт

В одном из городов России, Екатеринбурге, администрация объявила две закупки на общую сумму 1,14 млн рублей. Деньги пойдут на пиар гордумы, конкретно — на интервью с депутатами, которые выступят на телеэкране и по радио. Весной 2020 года мэрия уже пыталась разыграть контракты на 5,9 млн рублей для показа телеинтервью депутатов (в том числе спикера Игоря Володина) и публикации информации об их деятельности в печати. В итоге деньги пошли на «на погашение срочных бюджетных обязательств».

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