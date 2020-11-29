29.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Деньги / Общество

Новые выплаты: пособие 15 000 на ребенка предложили ввести в Госдуме

22:00 29.11.2020 Фото: Flickr
1

Сергей Калашников выразил также мнение о недопустимости снижения пенсионного возраста для женщин, у которых трое и более детей.

% name% title
Женщина, у которой трое детей, вправе отправиться на пенсию в возрасте 57 лет

Российская власть вняла многочисленным просьбам граждан. Глава Кабмина Михаил Мишустин проинформировал в конце ноября о том, что в правительстве детально изучают возможность принятия новых законов и постановлений, ориентированных на обеспечение дополнительных антикризисных выплат семьям, воспитывающим детей.

Сумма возможных выплат будет варьироваться от 10 000 (как было минувшей весной) до отметки в 15 000 рублей. Если о такой антикризисной мере объявят, то действовать она будет, предположительно, до февраля 2021-го включительно, а дальше – по ситуации с коронавирусом.

Выплаты 15 000 на ребенка могут стартовать уже в декабре 2020 года

С инициативой о введении новых выплат в размере 15 000 рублей при рождении третьего ребенка в семье выступил зампред экономического думского комитета Сергей Калашников, занимавший ранее должность главы Минтруда РФ. Парламентарий подчеркнул, что такие пособия должны быть ежемесячными.

Если инициатива господина Калашникова получит одобрение, то выплачивать деньги россиянам начнут, скорее всего, уже с декабря уходящего года. На такой новогодний сюрприз следует рассчитывать прежде всего многодетным и малоимущим семьям, а впоследствии – и остальным категориям граждан. Как и минувшей весной, получателями пособия станут дети, которым еще не исполнилось 16 лет.

Привилегии для многодетных матерей

Сергей Калашников выразил также мнение о недопустимости снижения пенсионного возраста для женщин, у которых трое и более детей. Однако, при выходе на заслуженный отдых многодетная мать не должна будет рассчитывать на дополнительные выплаты, констатировал депутат Госдумы.

Экс-министр труда пояснил свою мысль так: если многодетные матери будут выходить на пенсию в раннем возрасте, они останутся без пенсионного стажа для получения нормальных пенсионных выплат. Другими словами, в таком случае у россиянок элементарно не будет средств к существованию в пожилом возрасте, уточнил зампред экономического комитета Госдумы.

Многодетным матерям необходимо работать, поскольку в нашей стране есть довольно много совсем несложной работы, заявил Сергей Калашников.

Досрочный выход на пенсию для многодетных матерей

Многодетным матерям предоставили возможность досрочно уходить на заслуженный отдых. Для этого российская власть предусмотрела ранее так называемые смягчающие поправки.

Женщина, у которой трое детей, вправе отправиться на пенсию в возрасте 57 лет, мать четырех детей — в 56, а пяти и более — в 50 лет. Напомним, все остальные гражданки России уходят на заслуженный отдых в 60-летнем возрасте.

Источник: Пронедра

10000 15000 антикризисные выплаты выплата на детей коронавирус меры поддержки семьи с детьми
Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Сколько у вас деток?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Вы знаете, сколько проживете после выхода на пенсию? А власть предполагает - 264 месяца 1
22:30 29-11-2020
Вы знаете, сколько проживете после выхода на пенсию? А власть предполагает - 264 месяца
Новые выплаты: пособие 15 000 на ребенка предложили ввести в Госдуме
22:00 29-11-2020
Новые выплаты: пособие 15 000 на ребенка предложили ввести в Госдуме
Больше справок на детские пособия от 3 до 7 лет обяжут собрать некоторые категории граждан
21:30 29-11-2020
Больше справок на детские пособия от 3 до 7 лет обяжут собрать некоторые категории граждан
Спите спокойно: на допдоходы ПФР и Минтруд не будут проверять пенсионеров России!
21:10 29-11-2020
Спите спокойно: на допдоходы ПФР и Минтруд не будут проверять пенсионеров России!
Выходные дни в период новогодних каникул с 2020 по 2021 год
21:00 29-11-2020
Выходные дни в период новогодних каникул с 2020 по 2021 год
Госдума отказалась передавать премии чиновников на выплаты пенсионерам
20:30 29-11-2020
Госдума отказалась передавать премии чиновников на выплаты пенсионерам
Фото: Кору дуба, а в аптеке мне продали Дуба кора 3
20:25 29-11-2020
Фото: Кору дуба, а в аптеке мне продали Дуба кора
БердскПолный перечень мер денежной поддержки матерей и семей с детьми в ноябре-декабре 2020 озвучила 29 ноября Госдума
20:15 29-11-2020
Полный перечень мер денежной поддержки матерей и семей с детьми в ноябре-декабре 2020 озвучила 29 ноября Госдума
Как быстро и эффективно убаюкать ребенка: практические советы
20:00 29-11-2020
Как быстро и эффективно убаюкать ребенка: практические советы
Как купить посуду правильно: от эмалированной до чугунной - советы Роспотребнадзора
19:30 29-11-2020
Как купить посуду правильно: от эмалированной до чугунной - советы Роспотребнадзора