Новые выплаты: пособие 15 000 на ребенка предложили ввести в Госдуме

Сергей Калашников выразил также мнение о недопустимости снижения пенсионного возраста для женщин, у которых трое и более детей.

Женщина, у которой трое детей, вправе отправиться на пенсию в возрасте 57 лет

Российская власть вняла многочисленным просьбам граждан. Глава Кабмина Михаил Мишустин проинформировал в конце ноября о том, что в правительстве детально изучают возможность принятия новых законов и постановлений, ориентированных на обеспечение дополнительных антикризисных выплат семьям, воспитывающим детей.

Сумма возможных выплат будет варьироваться от 10 000 (как было минувшей весной) до отметки в 15 000 рублей. Если о такой антикризисной мере объявят, то действовать она будет, предположительно, до февраля 2021-го включительно, а дальше – по ситуации с коронавирусом.

Выплаты 15 000 на ребенка могут стартовать уже в декабре 2020 года

С инициативой о введении новых выплат в размере 15 000 рублей при рождении третьего ребенка в семье выступил зампред экономического думского комитета Сергей Калашников, занимавший ранее должность главы Минтруда РФ. Парламентарий подчеркнул, что такие пособия должны быть ежемесячными.

Если инициатива господина Калашникова получит одобрение, то выплачивать деньги россиянам начнут, скорее всего, уже с декабря уходящего года. На такой новогодний сюрприз следует рассчитывать прежде всего многодетным и малоимущим семьям, а впоследствии – и остальным категориям граждан. Как и минувшей весной, получателями пособия станут дети, которым еще не исполнилось 16 лет.

Привилегии для многодетных матерей

Сергей Калашников выразил также мнение о недопустимости снижения пенсионного возраста для женщин, у которых трое и более детей. Однако, при выходе на заслуженный отдых многодетная мать не должна будет рассчитывать на дополнительные выплаты, констатировал депутат Госдумы.

Экс-министр труда пояснил свою мысль так: если многодетные матери будут выходить на пенсию в раннем возрасте, они останутся без пенсионного стажа для получения нормальных пенсионных выплат. Другими словами, в таком случае у россиянок элементарно не будет средств к существованию в пожилом возрасте, уточнил зампред экономического комитета Госдумы.

Многодетным матерям необходимо работать, поскольку в нашей стране есть довольно много совсем несложной работы, заявил Сергей Калашников.

Досрочный выход на пенсию для многодетных матерей

Многодетным матерям предоставили возможность досрочно уходить на заслуженный отдых. Для этого российская власть предусмотрела ранее так называемые смягчающие поправки.

Женщина, у которой трое детей, вправе отправиться на пенсию в возрасте 57 лет, мать четырех детей — в 56, а пяти и более — в 50 лет. Напомним, все остальные гражданки России уходят на заслуженный отдых в 60-летнем возрасте.

Источник: Пронедра