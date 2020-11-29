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Вы знаете, сколько проживете после выхода на пенсию? А власть предполагает - 264 месяца

22:30 29.11.2020 Фото: Pxfuel
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Ожидаемый период выплат накопительной пенсии увеличат до 264 месяцев.

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Накопительные пенсии пока заморожены

Ожидаемый период выплат накопительной пенсии, применяемый для расчёта её размера в 2021 году, установят продолжительностью 264 месяца. Предполагающий это закон Госдума приняла 26 ноября.

По данным Федеральной службы государственной статистики за 2019 год численность мужчин и женщин в возрасте 60 и 55 лет соответственно составила 919 675 и 1 027 283 человек. Отмечается, что ожидаемая продолжительность их предстоящей жизни составила 16,86 и 26,56 лет соответственно.

«В соответствии с пунктом 2 Методики ожидаемый период выплаты накопительной пенсии при её назначении застрахованным лицам — мужчинам, достигшим возраста 60 лет, и женщинам, достигшим возраста 55 лет, на 2021 год составит 264 месяца», — указано в пояснительной записке к документу.

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У вас есть накопленные средства в Пенсионном фонде?

Аноним, 29 ноября 2020 22:58
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