Вы знаете, сколько проживете после выхода на пенсию? А власть предполагает - 264 месяца

Накопительные пенсии пока заморожены

Ожидаемый период выплат накопительной пенсии, применяемый для расчёта её размера в 2021 году, установят продолжительностью 264 месяца. Предполагающий это закон Госдума приняла 26 ноября.

По данным Федеральной службы государственной статистики за 2019 год численность мужчин и женщин в возрасте 60 и 55 лет соответственно составила 919 675 и 1 027 283 человек. Отмечается, что ожидаемая продолжительность их предстоящей жизни составила 16,86 и 26,56 лет соответственно.

«В соответствии с пунктом 2 Методики ожидаемый период выплаты накопительной пенсии при её назначении застрахованным лицам — мужчинам, достигшим возраста 60 лет, и женщинам, достигшим возраста 55 лет, на 2021 год составит 264 месяца», — указано в пояснительной записке к документу.