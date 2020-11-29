29.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Деньги / Общество

Больше справок на детские пособия от 3 до 7 лет обяжут собрать некоторые категории граждан

21:30 29.11.2020 Фото: Wikimedia Commons
0

У силовиков попросят больше справок для «детских» выплат. Почему?

% name% title
Сотрудникам ФСИН тоже придется собрать больше справок

Сотрудникам ФСБ, а также органов внутренних дел, государственной охраны и уголовно-исполнительной системы придётся предоставить больше документов для получения выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Уточнения вносит постановление Правительства, вступающее в силу 28 ноября.

В частности, им нужно будет самостоятельно представлять документы, подтверждающие наличие и размер денежного довольствия военнослужащего, компенсационных и стимулирующих выплат, вознаграждений за выполненную работу, либо пенсии. Если заявление на получение детских выплат подано через портал госуслуг, таким заявителям нужно в течение пяти рабочих дней лично побывать в отделении соцслужб и показать оригиналы документов.

Напомним, ежемесячные пособия на детей в возрасте с трёх до семи лет включительно начали платить с 1 июня. Их могут получить семьи, у которых средний доход меньше прожиточного минимума в регионе. Сумма выплат составляет половину прожиточного минимума на ребёнка, установленного в субъекте Федерации, в среднем по стране это 5,5 тысячи рублей.

Источник: Парламентская газета

детское пособие сбор справок силовые структуры
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы много справок собираете на выплаты?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Новые выплаты: пособие 15 000 на ребенка предложили ввести в Госдуме
22:00 29-11-2020
Новые выплаты: пособие 15 000 на ребенка предложили ввести в Госдуме
Больше справок на детские пособия от 3 до 7 лет обяжут собрать некоторые категории граждан
21:30 29-11-2020
Больше справок на детские пособия от 3 до 7 лет обяжут собрать некоторые категории граждан
Спите спокойно: на допдоходы ПФР и Минтруд не будут проверять пенсионеров России!
21:10 29-11-2020
Спите спокойно: на допдоходы ПФР и Минтруд не будут проверять пенсионеров России!
Выходные дни в период новогодних каникул с 2020 по 2021 год
21:00 29-11-2020
Выходные дни в период новогодних каникул с 2020 по 2021 год
Госдума отказалась передавать премии чиновников на выплаты пенсионерам
20:30 29-11-2020
Госдума отказалась передавать премии чиновников на выплаты пенсионерам
Фото: Кору дуба, а в аптеке мне продали Дуба кора 2
20:25 29-11-2020
Фото: Кору дуба, а в аптеке мне продали Дуба кора
БердскПолный перечень мер денежной поддержки матерей и семей с детьми в ноябре-декабре 2020 озвучила 29 ноября Госдума
20:15 29-11-2020
Полный перечень мер денежной поддержки матерей и семей с детьми в ноябре-декабре 2020 озвучила 29 ноября Госдума
Как быстро и эффективно убаюкать ребенка: практические советы
20:00 29-11-2020
Как быстро и эффективно убаюкать ребенка: практические советы
Как купить посуду правильно: от эмалированной до чугунной - советы Роспотребнадзора
19:30 29-11-2020
Как купить посуду правильно: от эмалированной до чугунной - советы Роспотребнадзора
Новости о своей смерти прокомментировал Дмитрий Певцов
19:00 29-11-2020
Новости о своей смерти прокомментировал Дмитрий Певцов