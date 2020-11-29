Больше справок на детские пособия от 3 до 7 лет обяжут собрать некоторые категории граждан

Сотрудникам ФСИН тоже придется собрать больше справок

Сотрудникам ФСБ, а также органов внутренних дел, государственной охраны и уголовно-исполнительной системы придётся предоставить больше документов для получения выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Уточнения вносит постановление Правительства, вступающее в силу 28 ноября.

В частности, им нужно будет самостоятельно представлять документы, подтверждающие наличие и размер денежного довольствия военнослужащего, компенсационных и стимулирующих выплат, вознаграждений за выполненную работу, либо пенсии. Если заявление на получение детских выплат подано через портал госуслуг, таким заявителям нужно в течение пяти рабочих дней лично побывать в отделении соцслужб и показать оригиналы документов.

Напомним, ежемесячные пособия на детей в возрасте с трёх до семи лет включительно начали платить с 1 июня. Их могут получить семьи, у которых средний доход меньше прожиточного минимума в регионе. Сумма выплат составляет половину прожиточного минимума на ребёнка, установленного в субъекте Федерации, в среднем по стране это 5,5 тысячи рублей.

Источник: Парламентская газета