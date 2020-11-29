Обладатели этих имен живут дольше других людей

Ученые провели исследования и назвали имена, обладатели которых склонны к длинной жизни

Имена мужчин и женщин, склонных к длинной жизни

Ученые провели исследования и назвали имена, обладатели которых склонны к длинной жизни. Эксперты собрали информацию о жизни почти 3 миллионов человек. Помимо долголетия, данные люди строят блестящую карьеру, обладают отменной интуицией, легко уходят от конфликтов и споров, пишет http://rsute.ru/

Обладатели мужских имен, которые живут дольше других

Илья

Илья общительный, активный, прямолинейный. Способен добиться успеха в любом деле. Добрый, окружающие нередко этим пользуются. Умеет прислушиваться к другим и делать правильные выводы. Легко ориентируется в незнакомой обстановке. Может горы свернуть ради достижения поставленной цели. Не боится трудностей и препятствий. Привык решать вопросы самостоятельно.

Геннадий

Геннадий уравновешенный, тихий, любит проводить время в одиночестве. Аккуратный, чувствительный, обладает большим интеллектуальным потенциалом. Сложно переживает неудачи и проигрыши. Может пойти на хитрость ради достижения цели. Склонен приукрашивать свои достижения. Любит во всем порядок. Тщательно следит за здоровьем. Приятный собеседник.

Георгий

Георгий добрый, спокойный, легко находит общий язык с окружающими. Ответственный, серьезный, готов выполнить любое сложное задание. Быстро продвигается по карьерной лестнице. Порой ему мешает нерешительность. Не терпит ложь и предательство. Равнодушен к власти. Любит во всем точность. Никогда не будет спорить из-за мелочей.

Николай

Николай мужественный, сильный, порой капризный. Любит быть в центре внимания. С людьми ведет себя просто и дружелюбно. Склонен к принятию неординарных решений. Не может стоять на месте, стремится только вперед. Порой проявляет себя как деспотичный мужчина. У него отлично развито воображение. Редко делится переживаниями с окружающими.

Борис

Борис обладает прекрасным чувством юмора. Любит навязывать окружающим свое мнение. Его сложно в чем-то переубедить. Решителен в своих действиях. Не любит делиться идеями и желаниями с окружающими. Привык действовать самостоятельно. На него можно положиться в трудную минуту. Добивается больших успехов в выбранной профессии.

Женские имена, обладательницы которых склонны к долголетию

Александра

Александра острая на язык. Способна найти выход из любой ситуации. Пытается скрыть свою обаятельность и женственность. Демонстрирует безразличие ко всем и всему. Встает на защиту слабых. В обществе пользуется большой популярностью. Старается избегать споров и конфликтов. Никогда не простит лжи и предательства.

Мария

Мария нежная, добрая, старается защищать слабых. С радостью помогают родным, знакомым и нуждающимся. Излучает нежность, тепло и любовь. Легко справляется со сложными задачами. Борец за справедливость. Старается максимально скрыть свои чувства. Окружающие даже не догадываются о ее переживаниях.

Екатерина

Екатерина сначала думает, потом делает. Никогда не признает свое поражение. Имеет массу комплексов, постоянно ищет в себе недостатки. Обладает развитой фантазией и интуицией. Найдет выход даже из самого сложного положения. Легко находит общий язык с людьми. С первых минут общения демонстрирует свою образованность.

Анна

Анна добрая, искренняя, много времени уделяет благотворительности. С радостью помогает нуждающимся. Окружающие нередко пользуются ее добротой. Старается добиться высот собственными силами. Редко просит помощи у окружающих. Тщательно следит за здоровьем и внешним видом.

Обладатели вышеперечисленных имен живут долго и счастливо. Они умеют постоять за себя, строят блестящую карьеру, помогают другим.