29.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

У кого именины 29 ноября по церковному календарю?

07:10 29.11.2020 Фото: pexels
0

По церковному православному календарю 29 ноября отмечается 12 мужских именин.

% name% title
Перечень именин поможет в выборе имени для мальчика, рожденного в этот день

29 ноября именины отмечают

Мужчины

Василий от древнегреческого имени Басилейос - «царский, царственный»
Виктор от латинского слова victor - «победитель»
Дмитрий от древнегреческого имени Деметриос - «посвящённый Деметре (богине плодородия)», «земледелец»
Иван от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»
Макар от древнегреческого макариос - «благославенный», «блаженный», «счастливый»
Матвей от древнееврейского имени Матфей - «дарованный Богом», «дар Яхве (Бога)», «Божий человек»
Михаил от древнееврейского имени Михаэль - «равный, подобный Богу», «испрошенный у Бога»
Николай от древнегреческого имени Николаос - «победитель народов»
Сергей от римского родового имени Sergius - «знатный», «высокий»
Теодор в переводе с латинского - «дар Божий», «посланник Бога»
Федор современная форма греческого имени Теодорос (Теодорос, Феодорос) - «дарованный Богом», «Божий дар»
Ян польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»
день ангела именинники именины
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Кого с именинами поздравите?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПолыхал склад на промплощадке в Бердске: Огонь тушили 12 пожарных машин
09:05 29-11-2020
Полыхал склад на промплощадке в Бердске: Огонь тушили 12 пожарных машин
Замечательные сердечные стихи на день матери 29 ноября. Они точно западут в самую душу и выразят глубокую нежность
08:50 29-11-2020
Замечательные сердечные стихи на день матери 29 ноября. Они точно западут в самую душу и выразят глубокую нежность
БердскЧем порадует погода в Бердске 29 ноября 2020?
08:27 29-11-2020
Чем порадует погода в Бердске 29 ноября 2020?
Какой сегодня церковный праздник? Что точно нельзя делать 29 ноября 2020 года
08:20 29-11-2020
Какой сегодня церковный праздник? Что точно нельзя делать 29 ноября 2020 года
Роскошные открытки для самой нежной и дорогой мамочки в праздник 29 ноября 2020 года
07:50 29-11-2020
Роскошные открытки для самой нежной и дорогой мамочки в праздник 29 ноября 2020 года
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 29 ноября 2020 в России и мире
07:40 29-11-2020
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 29 ноября 2020 в России и мире
У кого именины 29 ноября по церковному календарю?
07:10 29-11-2020
У кого именины 29 ноября по церковному календарю?
Как действовать, если за дверью квартиры пожар
05:00 29-11-2020
Как действовать, если за дверью квартиры пожар
На сколько дней пропадает обоняния при коронавирусе
04:00 29-11-2020
На сколько дней пропадает обоняния при коронавирусе
За сверхурочный труд на удалёнке заплатят вдвойне
03:00 29-11-2020
За сверхурочный труд на удалёнке заплатят вдвойне