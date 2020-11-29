У кого именины 29 ноября по церковному календарю?

29 ноября именины отмечают
Мужчины
|Василий
|от древнегреческого имени Басилейос - «царский, царственный»
|Виктор
|от латинского слова victor - «победитель»
|Дмитрий
|от древнегреческого имени Деметриос - «посвящённый Деметре (богине плодородия)», «земледелец»
|Иван
|от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»
|Макар
|от древнегреческого макариос - «благославенный», «блаженный», «счастливый»
|Матвей
|от древнееврейского имени Матфей - «дарованный Богом», «дар Яхве (Бога)», «Божий человек»
|Михаил
|от древнееврейского имени Михаэль - «равный, подобный Богу», «испрошенный у Бога»
|Николай
|от древнегреческого имени Николаос - «победитель народов»
|Сергей
|от римского родового имени Sergius - «знатный», «высокий»
|Теодор
|в переводе с латинского - «дар Божий», «посланник Бога»
|Федор
|современная форма греческого имени Теодорос (Теодорос, Феодорос) - «дарованный Богом», «Божий дар»
|Ян
|польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»