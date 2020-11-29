Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 29 ноября 2020 в России и мире

• День матери
• День буквы Ё
• День любителя острых ощущений
• День памяти апостола и евангелиста Матфея
• Мостодень (день мостов)
• Первое воскресенье Адвента (First Advent Sunday)
• День образования территориально-национальной автономии Башкортостана
• Международный день солидарности с палестинским народом
• День электронных поздравительных открыток (Electronic Greetings Day)
• День шоколадки (National Chocolates Day) - США
• Праздник сбора урожая хлопка - Туркменистан
• День «Выброси свои объедки» (Throw Out Your Leftovers Day) - США
• День работника оборонной спортивно-технической организации - Кыргызстан
• День единения - Вануату
• День принятия ислама (The Day the Maldives Embraced Islam) - Мальдивы
• День освобождения - Албания • День сквер-данса (National Square Dance Day) - США
• Фестиваль бумажных фонариков и горящих воздушных шаров «Тазаундаин» (Tazaungdaing) - Мьянма
• Матвеев день (На Матвея зима потеет, а земля преет)
Важные даты
- 1783в русскую азбуку введена буква Ё.
- 1870началось первое путешествие Николая Пржевальского по Центральной Азии
- 1899основан футбольный клуб Барселона.
- 1908в Санкт-Петербурге основано Еврейское историко-этнографическое общество.
- 1938перелёт Джонни Джонса из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк на лёгком самолёте Aeronca 50 Chief. За 30 часов 47 минут покрыто расстояние в 4484 км.
- 1924день создания Всероссийского общества охраны природы (ВООП).
- 1941фашисты казнили партизанку Зою Космодемьянску.
- 1945была проведена первая в мире спасательная операция с участием вертолета.
- 1963катастрофа DC-8 под Монреалем, погибли 118 человек.
- 2002в Москве премьерой оперы Римского-Корсакова «Снегурочка» открылась Новая сцена Большого театра.
- 2009в Швейцарии состоялся референдум, итогом которого стал запрет на строительство минаретов.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend