Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 29 ноября 2020 в России и мире

29 ноября - День матери в России

• День матери

• День буквы Ё

• День любителя острых ощущений



• Праздник угукальщиков• День памяти апостола и евангелиста Матфея• Мостодень (день мостов)• Первое воскресенье Адвента (First Advent Sunday)• День образования территориально-национальной автономии Башкортостана• Международный день солидарности с палестинским народом• День электронных поздравительных открыток (Electronic Greetings Day)• День шоколадки (National Chocolates Day) - США• День пирога с лимонным кремом (National Lemon Cream Pie Day) - США• Праздник сбора урожая хлопка - Туркменистан• День «Выброси свои объедки» (Throw Out Your Leftovers Day) - США• День работника оборонной спортивно-технической организации - Кыргызстан• День единения - Вануату• День принятия ислама (The Day the Maldives Embraced Islam) - Мальдивы• День освобождения - Албания • День сквер-данса (National Square Dance Day) - США• Фестиваль бумажных фонариков и горящих воздушных шаров «Тазаундаин» (Tazaungdaing) - Мьянма• Именины у Сергея, Виктора, Михаила, Дмитрия, Ивана, Василия• Матвеев день (На Матвея зима потеет, а земля преет)

Важные даты

1783в русскую азбуку введена буква Ё.

1870началось первое путешествие Николая Пржевальского по Центральной Азии

1899основан футбольный клуб Барселона.

1908в Санкт-Петербурге основано Еврейское историко-этнографическое общество.

1938перелёт Джонни Джонса из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк на лёгком самолёте Aeronca 50 Chief. За 30 часов 47 минут покрыто расстояние в 4484 км.

1924день создания Всероссийского общества охраны природы (ВООП).

1941фашисты казнили партизанку Зою Космодемьянску.

1945была проведена первая в мире спасательная операция с участием вертолета.

1963катастрофа DC-8 под Монреалем, погибли 118 человек.

2002в Москве премьерой оперы Римского-Корсакова «Снегурочка» открылась Новая сцена Большого театра.

2009в Швейцарии состоялся референдум, итогом которого стал запрет на строительство минаретов.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend