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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 29 ноября 2020 в России и мире

07:40 29.11.2020 Фото: Pixabay
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Список праздников России и мира 29 ноября 2020 года ознакомит с государственными, профессиональными, международными, народными, необычными праздниками, которые отмечаются в этот день.

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29 ноября - День матери в России

• День матери
• День буквы Ё
• День любителя острых ощущений

• Праздник угукальщиков
• День памяти апостола и евангелиста Матфея
• Мостодень (день мостов)
• Первое воскресенье Адвента (First Advent Sunday)
• День образования территориально-национальной автономии Башкортостана
• Международный день солидарности с палестинским народом
• День электронных поздравительных открыток (Electronic Greetings Day)
• День шоколадки (National Chocolates Day) - США
• День пирога с лимонным кремом (National Lemon Cream Pie Day) - США
• Праздник сбора урожая хлопка - Туркменистан
• День «Выброси свои объедки» (Throw Out Your Leftovers Day) - США
• День работника оборонной спортивно-технической организации - Кыргызстан
• День единения - Вануату
• День принятия ислама (The Day the Maldives Embraced Islam) - Мальдивы
• День освобождения - Албания • День сквер-данса (National Square Dance Day) - США
• Фестиваль бумажных фонариков и горящих воздушных шаров «Тазаундаин» (Tazaungdaing) - Мьянма
• Именины у Сергея, Виктора, Михаила, Дмитрия, Ивана, Василия
• Матвеев день (На Матвея зима потеет, а земля преет)

Важные даты

  • 1783в русскую азбуку введена буква Ё.
  • 1870началось первое путешествие Николая Пржевальского по Центральной Азии
  • 1899основан футбольный клуб Барселона.
  • 1908в Санкт-Петербурге основано Еврейское историко-этнографическое общество.
  • 1938перелёт Джонни Джонса из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк на лёгком самолёте Aeronca 50 Chief. За 30 часов 47 минут покрыто расстояние в 4484 км.
  • 1924день создания Всероссийского общества охраны природы (ВООП).
  • 1941фашисты казнили партизанку Зою Космодемьянску.
  • 1945была проведена первая в мире спасательная операция с участием вертолета.
  • 1963катастрофа DC-8 под Монреалем, погибли 118 человек.
  • 2002в Москве премьерой оперы Римского-Корсакова «Снегурочка» открылась Новая сцена Большого театра.
  • 2009в Швейцарии состоялся референдум, итогом которого стал запрет на строительство минаретов.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

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