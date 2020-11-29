Выходные дни в период новогодних каникул с 2020 по 2021 год

Эксперты считают, что длительные каникулы являются необходимыми для россиян, так как большое количество жителей страны вынуждено работать больше нормированного графика в течение целого года, чтобы получить достойный уровень заработной платы.

71% граждан Российской Федерации против того, чтобы менялись устоявшиеся традиции празднования

Новогодние праздники, которые будут отмечаться во время длительных каникул с 2020 по 2021 год, являются излюбленным отдыхом для множества россиян. В связи с тем, что празднества не за горами — люди листают производственный календарь, чтобы понять, сколько дней предстоит отдыхать в течение всей череды выходных. Тем временем, Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве будут отменены ежегодные, городские ярмарки, а также усилены карантинные меры, из-за чего Новый год москвичам предстоит провести по-домашнему.

Производственный календарь на 2021 год во время новогодних праздников

Для того чтобы разобраться, сколько дней предстоит отдыхать россиянам в 2021 году — необходимо обратиться к производственному календарю. Начиная с пятницы 1 января и заканчивая воскресеньем 10 января, длятся новогодние каникулы, которые составляют 10 нерабочих дней. Согласно производственному календарю за 2020 год, 31 декабря является датой сокращённого рабочего дня. Это значит, что множество компаний, офисов, и муниципальных учреждений отправит своих работников на отдых на 1-2 часа раньше привычного графика.

Таким образом, получается, что инициатива российских депутатов о сокращении новогодних каникул в России — не получила всеобщей поддержки. В Госдуме неоднократно обсуждалась возможность сократить праздники до двух дней 31 декабря и 1 января. Введение данной инициативы неоднократно аргументировалось простое российской экономики в начале января, из-за чего государство не получает несколько десятков миллиардов рублей.

Согласно официальным статистическим данным, только 20% россиян считает необходимым сократить новогодние праздники. Тем временем 71% граждан Российской Федерации против того, чтобы менялись устоявшиеся традиции празднования. Остальные 9% респондентов не дали однозначного ответа по поводу сокращения новогодних каникул. Отечественные эксперты считают, что длительные каникулы являются необходимыми для россиян, так как большое количество жителей страны вынуждено работать больше нормированного графика в течение целого года, чтобы получить достойный уровень заработной платы.

Новогодние гуляния в 2020-2021 году отметят в Москве по указу мэра Собянина

Мэр города Москва Сергей Собянин 10 ноября 2020 года сообщил широкой общественности, что в связи с обострённой эпидемиологической обстановкой, вызванной распространением коронавирусной инфекции, традиционные городские ярмарки, фестивали и рождественские базары не будут проведены. Помимо этого произойдёт ужесточение ограничительных мер, которые продлятся как минимум до середины января 2021 года.

Это означает, что москвичи не смогут отпраздновать Новый год и другие праздники, находясь на улице. Таким образом, горожанам следует задуматься о том, чтобы запастись на несколько дней продуктами и провести торжество в узком семейном кругу. Сергей Собянин сообщил, что в Москве на новогодний период ожидается ухудшение эпидемиологической ситуации. По словам мэра, средства, сэкономленные на ярмарках и фестивалях, являются в 2020-2021 году ненужными и могут быть направлены для борьбы с COVID-19.

На период новогодних каникул студенты будут переведены на дистанционное обучение, а горожанам будет запрещено посещать увеселительные мероприятия позже установленного часа. Также ограничения коснулись и спортивных мероприятий, выставок в музеях, графика посещения библиотек, лекций и всевозможных образовательных центров. Сеансы в кинотеатрах будут проводиться при условии, если зал заполнился не больше, чем на 25%.

Где и как встретить Новый год в России в 2021 году

В России существует поверье, что Новый год будет таким, каким ты его встретишь. В связи с этим, россияне заранее продумывают, как провести новогодние каникулы в 2021 году. Эпидемия коронавирусной инфекции стала причиной введения ограничительных мер, из-за чего многие россияне не намереваются отправиться в путешествие и провести праздник в особенном месте: Великом Устюге, на горнолыжных курортах в Сочи, Крыму, Урале, Москве и так далее. В связи с данным обстоятельством приходится искать альтернативу.

Безусловно, лучшим празднованием в 2021 году будет домашние посиделки в кругу семьи, которые можно разнообразить проведением всевозможных мероприятий и конкурсов. Если Новый год отмечает супружеская пара с детьми — можно нарядиться Снегурочкой и Дедом Морозом, разыграть мини-спектакль, приготовить для этого заранее сценки и слова. Деньги, которые не были пущены на публичные, развлекательные мероприятия можно использовать для более дорогих подарков, что будет приятно распечатать в семейном кругу после боя курантов.

Источник: 1rre.ru