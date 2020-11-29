Новости о своей смерти прокомментировал Дмитрий Певцов

Дмитрий не прокомментировал данные о том, действительно ли он приобрел себе место на кладбище или нет, эта часть информации остается загадкой.

Именитый актер прокомментировал слухи о своей кончине

В Сети стали появляться новости о смерти Дмитрия Певцова, поклонники таланта артиста не понимают, что с ним случилось и правда ли это. Дмитрий Певцов прославился благодаря сериалу «Бандитский Петербург».

СМИ публикуют новости о смерти Дмитрия Певцова

Ряд российских СМИ «похоронили» известного актера Дмитрия Певцова. Не так давно в Сети появились новости, где сказано, что именитый актер приобрел место на кладбище рядом со своим сыном Данилой. Знаменитому артисту всего 57 лет, но он уже успел похоронить своего сына.

Даниил Певцов был точной копией своего отца. Трагедия, которая произошла с сыном знаменитого актера, шокировала всю общественность. Известно, что Даниил Певцов скончался в ночь на 26 августа 2012 года. Даниил упал с балкона третьего этажа на улицу. Молодой человек был доставлен в боткинскую клинику, но медики ничего не смогли сделать, он умер после девяти дней комы. В ноябре 2020 года появилась информация о том, что Дмитрий приобрел место на кладбище рядом со своим сыном, СМИ решили, что актер готовится к своей смерти.

Что на самом деле случилось с Дмитрием Певцовым

Именитый актер прокомментировал слухи о своей кончине. Дмитрий записал видеообращение для обеспокоенных поклонников, он заверил, что с ним все в порядке и он не собирается умирать.

«Мне очень приятно, что вы постоянно поддерживаете интерес к моей персоне и творчеству. Это действительно приятно, особенно, когда я вижу постоянные новости о моей кончине. Это значит, что мне нужно жить долго и счастливо, чтобы продолжать вас радовать. Те, кто действительно пытается узнать, как я себя чувствуют, должны понимать, что со мной все в порядке. Не волнуйтесь! СМИ, которые похоронили меня, у вас видимо всё плохо с тиражами, нужно как-то привлекать внимание», — заявил актер.

Актер, которому уже 57 лет добавил, что люди не должны верить всему, что пишут СМИ. Зачастую СМИ публикуют непроверенную информацию, так же произошло и с ним. Дмитрий не прокомментировал данные о том, действительно ли он приобрел себе место на кладбище или нет, эта часть информации остается загадкой.

Биография Дмитрия Певцова

Российский актер Дмитрий Певцов появился на свет в столице РФ. Известно, что Певцов рос в спортивной семье, его отец был именитым тренером Советского Союза по пятиборью, а мать трудилась спортивным врачом. Благодаря спортивным родителям Дмитрий быстро понял, в каком направлении ему стоит развиваться, мальчик усиленно занимался дзюдо и карате, в те времена он даже и не думал о том, чтобы стать актером. Будучи еще совсем маленьким Дмитрий пробовал себя в фигурном катании, горнолыжном спорте, плавании и скачках на лошадях.

Несмотря на увлечение спортом, Дмитрий стал актером. Интересно, что Певцов попал в ГИТИС случайным образом. Близкий друг Дмитрия уговорил Певцова сходить с ним за компанию в ГИТИС и подать документы. Дмитрий согласился поддержать друга, но тот провалился на экзамене, а Певоцва взяли на первый курс.

Наибольшую известность Дмитрий Певцов приобрел играя роль Сергея Челищева, он же «Черный Адвокат” в сериале “Бандитский Петербург”. В 1994 году Дмитрий женился на известной актрисе Ольге Дроздовой, они стали встречаться на съемках киноленты «Прогулка по эшафоту». В августе 2007 году Ольга родила своему супругу сына Елисея. Также у Дмитрия был сын Даниил, которого ему родила Лариса Блажко. Даниил скончался в 2012 году.

Сейчас Дмитрию 57 лет, больше всего времени он уделяет семье и театру. В последний раз на большом экране он появлялся в 2018 году, сыграв в ленте «На Париж». В сериалах Дмитрий также в последний раз появился в 2018 году, он сыграл в «Докторе Рихтере-2».

Источник: 1rre.ru