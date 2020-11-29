Характер ребенка в 2021 году: какими будут родившиеся в каждом месяце

Январь
Малыши, которые родились в январе года Белого Быка, будут невероятно целеустремленными. Достичь желаемого им поможет не грубая сила, а о острый ум, рассудительность и смекалка. Январские детки имеют все шансы стать успешными в жизни.
Февраль
Детки, рожденные в феврале, будут гиперактивны. Они отличаться крепким здоровьем и развитой физической формой. Таким малышам в будущем стоит заниматься спортом, потому что они могут достичь на этой ниве грандиозных успехов.
У детей, рожденных в марте, будет сильно развито чувство прекрасного. Обладая спокойным характером и легким взглядом на жизнь, они будуть по жизни ладить с людьми. Из таких малышей получатся отличные архитекторы, художники, писатели и поэты.
Апрель
Апрельские детки - прирожденные "технари". Они с легкостью разберутся в сложных механизмах и системах. А наличие аналитического склада ума позволит им в будущем добиться успеха в финансовом плане.
Май
Коньком детей, рожденных в мае, будут особые способности к точным наукам. При этом физическая выносливость будет не на высоте. Астрологи советуют родителям обратить особое внимание на это и с детства прививать ребенку любовь к спорту и спортивным занятиям.
Июнь
Дети, рожденные в июне- мечтатели и романтики. Однако в год Быка к мечтательности добавится целеустремленность, которая поможет добиться ребенку любых высот.
Июль
Аура "витания в облаках" присуща и детям июля. Но они скорее задумаются, как заставить других выполнить их желания, чем будут стремиться работать самостоятельно. Поэтому родителям нужно с детства малышу прививать внимательность к окружающим и учить ценить близких людей.
Август
Повышенное чувство ответственности и справедливости - вот отличительная черта августовских деток. Они всегда придут на помощь слабым и беззащитным. Им будет сложно мириться с несправедливостью этого мира, однако это все-равно не погасит их стремления делать этот мир лучше.
Сентябрь
Дети сентября - дипломаты, которые всегда и со всеми смогут договориться, благодаря своей коммуникабельности. Умение найти общий язык с любым человеком несомненно поможет добиться им успеха в любой сфере.
Октябрь
В этом месяце родятся лидеры и миротворцы, способные уладить любой конфликт. В любой ситуации они сумеют отыскать плюсы и донести их до участников события, превратив конфликт во что-то полезное.
Ноябрь
Деток, рожденных в ноябре, можно назвать "душой компании". Они будут негласными лидерами, к мнению которых будут все прислушиваться.
Декабрь
Декабрьские детки будут иметь огромный талант к спорту. Постоянное движение и соревновательный азарт позволит им не просто побеждать, но и получать огромную радость от самого процесса соревнований.
Источник: astro.clutch