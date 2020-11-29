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Скоро 800: Ужасающие цифры новых зараженных COVID-19 за сутки на 28 ноября в Бердске

10:34 29.11.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Выздоровевших от коронавируса бердчан гораздо меньше.

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На 29 ноября 2020 в Бердске зарегиострировано 799 зараженных коронавирусом
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Скоро 800: Ужасающие цифры новых зараженных COVID-19 за сутки на 28 ноября в БердскеКому не нужна прививка от COVID-19: Онищенко против вакцинации всех подрядЕщё 670 новостей

По данным оперативного штаба, на 29 ноября в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 1044 жителя города. Из них 54 ребенка. За сутки прибавилось 74 человека.

Выздоровели и выписались за все врем пандемии 739 пациентов. За последние сутки не брали анализы на коронавирусную инфекцию ни у одного бердчанина.

На воскресенье, 29 ноября, выявили 7 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрировано 799 случая заболевания коронавирусом.

COVID-19 анализы на коронавирус выписали последние сутки
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