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Охота на доходы пенсионеров: Кого из пенсионеров заставят вернуть деньги после проверки в 2021 году, рассказал эксперт

09:52 29.11.2020 Фото: pixabay.com
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В результате проверок, безусловно, появятся те, кому будут положены дополнительные деньги.

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Эксперт рассказал, как начнут проверять пенсионеров в 2021 году

В 2021 году пройдут проверки российских пенсионеров на предмет наличия дополнительных доходов. Также начнут проверять места жительства пенсионеров, получающих "северные" доплаты". Выяснят, кто получает начисленную ПФР пенсию, но проживает в других странах.

Это позволит восстановить законность получения пенсий и выплат, что положительно отразится на состоянии пенсионной системы, рассказала агентству "Прайм" доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Развитие человеческого капитала" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Результаты проведенной ранее выборочной проверки Счетной палаты показали наличие нарушений как в сторону незаконных переплат, так и недоплат пенсий. "После этого будет проведена более тщательная проверка правильности выплат пенсий, потому что, с одной стороны граждане недополучают определенную часть пенсионных выплат, а с другой стороны, у Пенсионного фонда повышаются расходы, которые не всегда удается возместить", — указывает эксперт.

В первую очередь, в 2021 году будут проверять наличие дополнительных доходов. Такие проверки, направленные на исключение получения различных надбавок и доплат к пенсии, могут проводить Федеральная налоговая служба, ПФР или органы соцзащиты. "В этом случае пенсионеру никуда ходить не надо, эти органы могут осуществить такие проверки самостоятельно", — пояснила эксперт.

Кроме того, пройдут проверки места жительства. Это коснется тех пенсионеров, которые получают повышенные пенсии в северных регионах или получают выплаты по доверенности через другое лицо. В этом случае пенсионер сам должен обратиться в ПФР для подтверждения данных.

Проверки также затронут тех пенсионеров, которые получают пенсию, начисленную ПФР, но проживают в других странах. Они должны раз в год обращаться в российское консульство, чтобы подтвердить, что до сих пор живы.

"Конечно, у нас сама пенсионная система, ее правила и порядок выплат не всегда логична и понятна для граждан и возникает ситуация, что кто-то много раз обращается в пенсионный фонд для восстановления справедливости, а кто-то получает лишние деньги, может умышленно, а может, и не зная об этом", — отметила она.

"В результате проверок, безусловно, появятся те, кому будут положены дополнительные деньги и те, кому придется возвращать в фонд незаконно полученные, но зато после этого будет меньше претензий и обращений по пенсионным выплатам", — заключила Иванова-Швец.

Ранее сообщалось, что Счетная палата нашла ошибки в системе персонифицированного учета в Пенсионном фонде России (ПФР), которые чаще всего приводят к нарушению пенсионных прав россиян. В отчете контрольного ведомства по итогам проверки деятельности ПФР в 2017-2019 годах отмечалось, что основной проблемой является открытие на одного и того же человека двух и более счетов, а также присвоение одного СНИЛС нескольким гражданам.

вернуть деньги выплаты доход пенсионер Людмила Иванова-Швец
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От редакции

Тем кому доначислят будет гораздо меньше?

Аноним, 29 ноября 2020 11:05
Да здравствует наша социальная справедливость! Самая социальная и справедливая в мире! Ура! А если серьезно, позор государству, толкнувшего людей в нищету и пытающемуся заработать на этой нищете!
Аноним, 29 ноября 2020 11:28
И Швец, и жнец, и на дуде игрец!

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