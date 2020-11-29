29.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Эвакуировали 100 человек из двух горящих пятиэтажек: Полыхают крыши

10:44 29.11.2020 Фото: ГУ МЧС по НСО
0

Сообщается, что организован пункт временного размещения (ПВР) в школе №4. Пожар в Подмосковье тушили 36 машин.

% name% title
В подмосковных Химках горят два жилых дома

Пожар в подмосковных Химках локализован, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщает в воскресенье Главное управление МЧС по Московской области.

"В 03.58 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в жилых домах в городском округе Химки, улица Маяковского 8/12 и улица Первомайская 12/8. Два рядом стоящих жилых дома, кирпичных, пятиэтажных, кровля металл по дереву. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение кровли на площади 200 кв. м, угроза распространения по зданиям", - сообщается на сайте ведомства.

Эвакуировано 100 человек, уточнили в МЧС.

Кроме того, сообщается, что организован пункт временного размещения (ПВР) в школе №4.

"05.40 локализация на площади 500 кв. м. По предварительным данным пострадавших нет", - информирует сайт спасательного ведомства.

По данным подмосковного МЧС, привлекаемые силы и средства: 104 человека,36 единиц техники, в том числе от МЧС России - 65 человек, 20 единиц техники.

горят кровля пожар эвакуация.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Придется давать новые квартиры пострадавшим?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Как запустить денежные потоки в лунное затмение 30 ноября 2020 года? В чем уникальность затмения в королевском градусе?
11:20 29-11-2020
Как запустить денежные потоки в лунное затмение 30 ноября 2020 года? В чем уникальность затмения в королевском градусе?
Смерть 2-летней девочки в больнице от токсического шока расследует СК
10:51 29-11-2020
Смерть 2-летней девочки в больнице от токсического шока расследует СК
Симптомы бронхита у взрослого: Можно ли вылечиться без антибиотиков?
10:50 29-11-2020
Симптомы бронхита у взрослого: Можно ли вылечиться без антибиотиков?
Эвакуировали 100 человек из двух горящих пятиэтажек: Полыхают крыши
10:44 29-11-2020
Эвакуировали 100 человек из двух горящих пятиэтажек: Полыхают крыши
БердскСкоро 800: Ужасающие цифры новых зараженных COVID-19 за сутки на 28 ноября в Бердске
10:34 29-11-2020
Скоро 800: Ужасающие цифры новых зараженных COVID-19 за сутки на 28 ноября в Бердске
Пытавшихся продать свои органы россиян задержали в Турции
10:11 29-11-2020
Пытавшихся продать свои органы россиян задержали в Турции
Кого из пенсионеров заставят вернуть деньги после проверки в 2021 году, рассказал эксперт 1
09:52 29-11-2020
Кого из пенсионеров заставят вернуть деньги после проверки в 2021 году, рассказал эксперт
Что можно и категорически нельзя делать в Матвеев день 29 ноября 2020 года
09:50 29-11-2020
Что можно и категорически нельзя делать в Матвеев день 29 ноября 2020 года
БердскПолыхал склад на промплощадке в Бердске: Огонь тушили 12 пожарных машин
09:05 29-11-2020
Полыхал склад на промплощадке в Бердске: Огонь тушили 12 пожарных машин
Замечательные сердечные стихи на день матери 29 ноября. Они точно западут в самую душу и выразят глубокую нежность
08:50 29-11-2020
Замечательные сердечные стихи на день матери 29 ноября. Они точно западут в самую душу и выразят глубокую нежность