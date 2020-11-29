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Смерть 2-летней девочки в больнице от токсического шока расследует СК

10:51 29.11.2020 Фото: СКР
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В Крыму возбудили дело после гибели ребенка в Судакской горбольнице. По предварительной информации, ребенок умер из-за стремительно от внебольничной пневмонии.

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Расследование уголовного дела продолжается

Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти ребенка в Судакской городской больнице, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

В соцсетях в пятницу распространили письмо матери двухлетней девочки, умершей в Судакской горбольнице. По словам женщины, ребенку не поставили диагноз, и она умерла от "эндотоксического шока в результате неуточненной пневмонии".

"С целью установления всех обстоятельств смерти ребенка в Судакской городской больнице Главным следственным управлением СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело. Ход расследования находится на контроле руководства ведомства", - говорится в сообщении.

Министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко на своей странице в Instagram подтвердил, что, по предварительным данным, девочка умерла из-за "стремительно развившегося токсического шока на фоне внебольничной пневмонии". "Я приношу свои соболезнования матери и ее близким. Хочу сказать, что вне зависимости от общественного резонанса, мы сделаем все от нас зависящее, чтобы разобраться в произошедшем и установить, должным ли образом медработниками оказана помощь. С полной ответственностью заявляю, что никто никого прикрывать не будет. Во врачебной практике нет места халатности и невнимательному обращению с пациентами", - написал министр.

Остапенко выразил уверенность, что "следователи совместно с судмедэкспертами отработают профессионально и объективно, установят, была ли в данном случае вина медработников".

"Хочу отметить, что подобные клинические ситуации разбираются врачами на врачебно-консультационных комиссиях. Совместно с коллегами мы стараемся выработать решения для предотвращения таких ситуаций", - добавил министр.

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