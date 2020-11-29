Скинуться на покупку лекарств для ковидного госпиталя предложили жителям депутаты

От губернатора требуют обратить внимание на бедственное предложение больницы. Правда, Минздрав Алтайского края сообщил, что ковидарий ни в чем не нуждается и деньгами ему помогать не надо.

Депутаты предложили жителям скинуться деньгами на лекарства и продукты для «ковидария»

В Алтайском крае районные депутаты предложили местным жителям скинуться деньгами на покупку лекарства для ковидного госпиталя и еду для пациентов в нём. Предложение оказать финансовую помощь ковидному госпиталю было опубликовано в Instagram одного из новостных порталов Локтевского района.

«В настоящее время на базе КГБУЗ «ЦБ Локтевского района» развернут ковидный госпиталь, рассчитанный на 50 мест, все с подключением кислорода. На данный момент в медучреждении находится 42 больных, у которых подтверждена коронавирусная инфекция и вирусная пневмония. Учреждение остро нуждается в медицинском газообразном кислороде, антиковидных медицинских препаратах, средствах индивидуальной защиты, продуктах питания. Мы открываем сбор пожертвований с целью обеспечения нашего госпиталя всем самым необходимым для борьбы с распространением коронавируса COVID-19. тАдминистрация Локтевского района просит оказать посильную финансовую помощь. Продукты питания для пациентов ковидгоспиталя принимаются непосредственно КГБУЗ «ЦБ Локтевского района» — написано в сообщении.

В соцсети комментаторы частично согласились с тем, что госпиталь нуждается в помощи и призвали губернатора обратить внимание на такое предложение. И ответ от властей региона действительно быстро пришёл. Правда, Минздрав Алтайского края сообщил, что больница ни в чём не нуждается и деньгами ей помогать не надо.

«В ковидном госпитале Локтевского района установлено все необходимое оборудование, выполнена кислородная разводка, завезены комплекты средств индивидуальной защиты, лекарственные препараты. Лечение получают в полном объеме, так как в наличии есть все необходимые препараты», — сообщает «Алтапресс» со ссылкой на Минздрав Алтайского края.

Кроме того, необычное предложение прокомментировала главврач медучреждения Анастасия Пратчикова, которая сообщила, что депутатов понимает и за предложением «скинуться деньгами», по её мнению, стоит желание местных депутатов показать свою сопричастность общему делу. Но в больнице, по словам главврача, всё есть.

«Мы регулярно производим закупку необходимых лекарств, в случае каких-либо перебоев с поставкой есть возможность передать их из другой медицинской организацией. В Минздраве организован ежедневный мониторинг остатков на всех площадках, поэтому это легко организовать. У нас уже давно налажена эта работа», — прокомментировала ситуацию главный врач Локтевской ЦБ Анастасия Пратчикова изданию «Алтапресс».