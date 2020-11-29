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Объявил голодовку заключенный в карцере новокузнецкого СИЗО

11:36 29.11.2020 Фото: Википедии
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Состояние здоровья с марта 2020 года у него стало хуже, а с середины ноября он решил отказаться от приема пищи из-за нарушения норм питания.

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В Новокузнецком СИЗО около двух недель голодает заключённый

В Новокузнецке в СИЗО мужчина голодает около двух недель. По словам заключённого Артёма Рыкова, он находится в карцере. При этом в исправительном учреждении нарушаются правила питания. О том, что происходит в СИЗО, осужденный рассказал адвокату, сообщает Тайга.Инфо.

Согласно рассказу, мужчина находится в карцере с марта 2020 года. Состояние здоровья за этот период стало хуже, а с середины ноября он решил отказаться от приема пищи из-за нарушения норм питания.

«Хлеба выдают не более 300 г в день, и хлеб очень часто непропечённый, кроме того, из пшеничной муки хлеб выдают раз-два неделю. Каша из круп на воде, молоко и маргарин в ней отсутствуют. Отдельно ни молоко, ни маргарин не выдают. 500 г картофеля не выдают, максимум в супе плавает пара картошин. 120 г мяса не выдают, часто мясо заменяют вареным салом и костями от курицы. Рыбу дают один кусок 30−40 г при норме 100 г в день», — перечисляет мужчина.

Отмечается, что это уже не первая жалоба на условия питания в СИЗО, но ситуацию изменить до сих пор не удалось.

Помощью в заключении часто становятся «передачки» от близких, однако посылки до Артёма Рыкова не доходят.

«Ранее мой отец отправлял мне посылки с предметами первой необходимости и продуктами питания. Указанные посылки сотрудники администрации возвращали обратно с пометкой „адресат в СИЗО не содержится“», — рассказал мужчина.

Как сообщает издание, Рыков также обращался в городскую прокуратуру, но результата не последовало. Притом, что сама жалоба была удовлетворена в суде Кузнецкого района от 24 ноября 2020 года. Суд постановил удовлетворить исковые требования к администрации СИЗО-2 по ограничению права на получение посылок.

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