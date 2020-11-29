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Заморозят индексацию окладов чиновников. Кому не повысят зарплату в 2021 году?

11:58 29.11.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Ранее сообщалось, что индексацию зарплат помощников депутатов и сенаторов приостановят до 2022 года.

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Индексацию окладов госслужащих «заморозят» на год

Закон, приостанавливающий индексацию окладов федеральных государственных служащих в 2021 году, планируется рассмотреть на пленарном заседании Совета Федерации 2 декабря.

Предлагается приостановить до 1 января 2022 года действие нормы закона «О государственной гражданской службе РФ», предусматривающей ежегодную индексацию окладов по должностям федеральной гражданской службы с учётом уровня инфляции. Президент РФ принимает решение об индексации по представлению кабмина.

Данный документ не затрагивает зарплаты чиновников в регионах — они индексируются законами субъектов РФ. В правительстве отмечают, что в соответствии с решениями президента, принятыми по итогам совещания по федеральному бюджету на 2021 — 2023 годы, в 2021 году предусматривается повышение (индексация) размера окладов военнослужащих и приравненных к ним лиц, передает "Парламентская газета".

«В отношении окладов денежного содержания федеральных государственных гражданских служащих индексация в 2021 году не запланирована. Следовательно, положения федерального закона № 79-ФЗ в части ежегодного увеличения (индексации) окладов денежного содержания гражданских служащих подлежат приостановлению», — отмечается в пояснении к документу.

Ранее сообщалось, что индексацию зарплат помощников депутатов и сенаторов приостановят до 2022 года.

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