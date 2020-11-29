Застрелили замглавы города. Ему было 58 лет

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности. Михаил Черницкий скончался на месте.

В Свердловской области на охоте застрелен высокопоставленный чиновник

В Свердловской области сегодня ночью был застрелен замглавы Новоуральска Михаил Черницкий, сообщил ЕАН осведомленный источник.

По словам собеседника, инцидент произошел в ночь на 29 ноября под Алапаевском на охоте. В следственном управлении СКР по Свердловской области подтвердили информацию об инциденте.

«По данному факту Алапаевским следственным отделом СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности. В рамках дела назначены соответствующие экспертизы. Оружие, из которого был произведен роковой выстрел, изъято», — рассказал ЕАН Максим Чалков, помощник руководителя СКР по Свердловской области.

Михаил Черницкий был назначен замглавы Новороуральского городского округа в августе прошлого года. До этого он работал на руководящих должностях в Екатеринбурге и Свердловской области. Перед уходом в мэрию Черницкий занимал пост заместителя начальника управления Свердловского отделения «Сбербанка».

На момент гибели Михаилу Черницкому было 58 лет.

Добавим, что с 1 января 2021 года в Свердловской области вступают в силу обновленные правила охоты, которые предписывают участникам носить сигнальную одежду с элементами из светоотражающего материала.