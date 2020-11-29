Засекретят закупки по гособоронзаказу из-за антироссийских санкций

По действующему законодательству процедура закупок вооружения, военной и специальной техники исключается из процесса формирования, утверждения и ведения плана закупок - в определенной части.

,Предлагается информацию по государственному оборонному заказу исключить из планов госзакупок, что позволит минимизировать риски возможного раскрытия информации в условиях санкций. На пленарном заседании Совета Федерации 2 декабря планируется рассмотреть соответствующий закон.

По действующему законодательству процедура закупок вооружения, военной и специальной техники исключается из процесса формирования, утверждения и ведения плана закупок и плана-графика закупок. Но эти нормы касаются только части состава гособоронзаказа.

Таким образом, сохраняется риск раскрытия штатной численности и категорий военнослужащих, а также районов дислокации военных городков и объектов, в том числе специальных, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Инициатива, внесённая депутатами от «Единой России» Владимиром Гутенёвым и Алексеем Хохловым в ноябре 2019 года, расширяет положения, касающиеся особенностей планирования закупок, на весь состав гособоронзаказа, сообщает "Парламентская газета". Такой подход позволит повысить эффективность закупок в условиях действующих санкций со стороны иностранных государств с целью минимизации рисков возможного раскрытия информации о гособоронзаказе, отмечают авторы.