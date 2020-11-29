29.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Засекретят закупки по гособоронзаказу из-за антироссийских санкций

12:53 29.11.2020 Фото: Кремлин.ру
0

По действующему законодательству процедура закупок вооружения, военной и специальной техники исключается из процесса формирования, утверждения и ведения плана закупок - в определенной части.

,Предлагается информацию по государственному оборонному заказу исключить из планов госзакупок, что позволит минимизировать риски возможного раскрытия информации в условиях санкций. На пленарном заседании Совета Федерации 2 декабря планируется рассмотреть соответствующий закон.

По действующему законодательству процедура закупок вооружения, военной и специальной техники исключается из процесса формирования, утверждения и ведения плана закупок и плана-графика закупок. Но эти нормы касаются только части состава гособоронзаказа.

Таким образом, сохраняется риск раскрытия штатной численности и категорий военнослужащих, а также районов дислокации военных городков и объектов, в том числе специальных, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Инициатива, внесённая депутатами от «Единой России» Владимиром Гутенёвым и Алексеем Хохловым в ноябре 2019 года, расширяет положения, касающиеся особенностей планирования закупок, на весь состав гособоронзаказа, сообщает "Парламентская газета". Такой подход позволит повысить эффективность закупок в условиях действующих санкций со стороны иностранных государств с целью минимизации рисков возможного раскрытия информации о гособоронзаказе, отмечают авторы.

гособоронзаказ законопроект закупки техники
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Справедливое решение?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Умершего от коронавируса кремировали, а он выздоровел и вернулся домой
13:13 29-11-2020
Умершего от коронавируса кремировали, а он выздоровел и вернулся домой
Засекретят закупки по гособоронзаказу из-за антироссийских санкций
12:53 29-11-2020
Засекретят закупки по гособоронзаказу из-за антироссийских санкций
Застрелили замглавы города. Ему было 58 лет
12:44 29-11-2020
Застрелили замглавы города. Ему было 58 лет
Обыскивать людей и вскрывать машины: Новые полномочия дает полиции Госдума
12:27 29-11-2020
Обыскивать людей и вскрывать машины: Новые полномочия дает полиции Госдума
3 тональных средства, которые будут держаться даже под маской
12:20 29-11-2020
3 тональных средства, которые будут держаться даже под маской
БердскЧисло "подозреваемых" в коронавирусе на 29 ноября в Бердске назвал оперштаб. Плюс 799 с подтвержденным диагнозом
12:11 29-11-2020
Число
Заморозят индексацию окладов чиновников. Кому не повысят зарплату в 2021 году?
11:58 29-11-2020
Заморозят индексацию окладов чиновников. Кому не повысят зарплату в 2021 году?
Главная причина сердечных приступов, на которую никто не обращает внимания
11:50 29-11-2020
Главная причина сердечных приступов, на которую никто не обращает внимания
Объявил голодовку заключенный в карцере новокузнецкого СИЗО
11:36 29-11-2020
Объявил голодовку заключенный в карцере новокузнецкого СИЗО
С днем матери короткие сердечные поздравления в праздничное воскресенье 29 ноября
11:30 29-11-2020
С днем матери короткие сердечные поздравления в праздничное воскресенье 29 ноября