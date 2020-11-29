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Умершего от коронавируса кремировали, а он выздоровел и вернулся домой

13:13 29.11.2020 Фото: Википедии
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Министерство здравоохранения штата Северная Бенгалия создало комитет из четырех человек для расследования инцидента.

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Мужчина вернулся домой после собственной кремации
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Умерла вся семья от коронавируса у новорожденного мальчика. И тут объявился отецУмершего от коронавируса кремировали, а он выздоровел и вернулся домойЕщё 557 новостей

В Индии мужчина вернулся домой после собственной кремации. Об этой истории сообщает NDTV.

В начале ноября 75-летний индус получил положительный результат тест на коронавирус. Он был госпитализирован, а через два дня родственникам сообщили о его смерти. Тело хранилось согласно правилам по предотвращению распространения коронавируса, а лицо мужчины родным показали на расстоянии, из-за чего они, вероятно, не смогли его четко разглядеть.

Как рассказали родственники, они кремировали тело, когда им позвонили и сказали, что мужчина выздоровел и его нужно забрать из больницы. «Мы шокированы и удивлены. Мы привезли его домой. Мы не знаем, кого кремировали», — рассказал сын индуса.

Выяснилось, что мужчину перепутали с другим умершим пациентом с коронавирусом. Министерство здравоохранения штата Северная Бенгалия создало комитет из четырех человек для расследования инцидента.

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