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Это жесть: Сколько скончались и заразились COVID-19 за сутки на 29 ноября в Новосибирской области

13:33 29.11.2020
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В регионе зарегистрировано 22 508 случаев коронавируса. 18 298 человек выписаны с выздоровлением). Умерли 736 пациентов за все время пандемии.

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176 новых случаев COVID-19 выявили в Новосибирской области
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Это жесть: Сколько скончались и заразились COVID-19 за сутки на 29 ноября в Новосибирской областиЧисло "подозреваемых" в коронавирусе на 29 ноября в Бердске назвал оперштаб. Плюс 799 с подтвержденным диагнозомЕщё 672 новостей

По данным оперативного штаба, на утро 29 ноября в регионе зарегистрировано 22 508 случаев COVID-19 (+176 за минувшие сутки), в том числе у 1417 детей. 18 298 человек выписаны с выздоровлением (+104 за сутки).

Скончались ещё 6 пациентов: мужчины в возрасте 41 год, 42 года, 82 года и женщины в возрасте 50 лет, 82 года и 91 год. Всего в регионе от коронавируса умерли 736 человек.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2952. В отделениях интенсивной терапии находятся 186 человек. На ИВЛ – 37 пациентов. Госпитализированы 32 ребёнка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтверждённым диагнозом. В больницы районов области госпитализированы 1620 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтверждённым диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделано 924174 теста на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 3928 жителей региона, 68486 человек сняты с меднаблюдения.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", на воскресенье в Бердске выявили 799 случаев коронавируса за все время пандемии. Плюс 8 за последние сутки.

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