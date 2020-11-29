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Отменил Путин послание Федеральному собранию в 2020 году

14:07 29.11.2020 Фото: Кремлин.ру
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По словам Пескова, скорее нужно ориентироваться на начало следующего года, как это было в предыдущие несколько лет.

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Оглашение Послания Федеральному Собранию может состояться в начале 2021 года

Оглашение очередного Послания президента Владимира Путина Федеральному собранию до конца этого года не планируется. Возможно, оно состоится в начале 2021 года, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

«В этом году его не будет до конца года, по крайней мере, пока не планировалось», — сказал Песков.

По его словам, скорее нужно ориентироваться на начало следующего года, как это было в предыдущие несколько лет.

В 2020 году Путин огласил Послание Федеральному Собранию 15 января. В 2019 и 2018 годах мероприятие проходило в феврале и марте.

2020 год послание президент пресс-секретарь Владимир Путин
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