Отменил Путин послание Федеральному собранию в 2020 году

По словам Пескова, скорее нужно ориентироваться на начало следующего года, как это было в предыдущие несколько лет.

Оглашение Послания Федеральному Собранию может состояться в начале 2021 года

Оглашение очередного Послания президента Владимира Путина Федеральному собранию до конца этого года не планируется. Возможно, оно состоится в начале 2021 года, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

«В этом году его не будет до конца года, по крайней мере, пока не планировалось», — сказал Песков.

По его словам, скорее нужно ориентироваться на начало следующего года, как это было в предыдущие несколько лет.

В 2020 году Путин огласил Послание Федеральному Собранию 15 января. В 2019 и 2018 годах мероприятие проходило в феврале и марте.