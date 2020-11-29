29.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Похороны

Умерла вся семья от коронавируса у новорожденного мальчика. И тут объявился отец

14:46 29.11.2020 Фото: Nso.ru
0

Кирей является наследником двух квартир в Санкт-Петербурге. Если мужчина сможет доказать отцовство, суд будет исследовать связанные с ним обстоятельства. Отказать ему в праве на анализ ДНК нельзя.

% name% title
В России вся семья новорожденного умерла из-за коронавируса за неделю
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
% name% title

Умерла вся семья от коронавируса у новорожденного мальчика. И тут объявился отецУмершего от коронавируса кремировали, а он выздоровел и вернулся домойЕщё 557 новостей

В Санкт-Петербурге семья россиян — женщина на 32-й неделе беременности, ее 64-летний отец и 61-летняя мать — умерли в течение недели из-за коронавируса. Новорожденного ребенка россиянки удалось спасти врачам Боткинской больницы, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, 36-летняя женщина по имени Светлана была замужем, но развелась. Она работала администратором в стоматологии. Знакомые Светланы рассказали, что отец ребенка не участвовал в ее жизни, но ее поддерживали родители.

5 ноября умер отец Светланы. 8 ноября умерла она, а 12 ноября ее мать. В день смерти Светланы родился ее сын, женщина была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Она успела дать ребенку имя, назвав его Киреем в честь дедушки. В больнице не стали комментировать случившееся. Семью похоронили в 1300 километрах от Петербурга — этим занимался старший брат отца Светланы, приехавший с малой родины.

Из-за смерти матери, бабушки и дедушки Кирей официально остался без родственников в Петербурге, его делом занимаются органы опеки и по месту нахождения, и по месту прописки. Свидетельство о рождении ребенок получил в Боткинской больнице, в Доме ребенка ему присвоили отчество, просто взяв «первое попавшееся мужское имя». Его хотят забрать в семью родственники с Поволжья и двоюродная сестра матери Лариса, у которой есть трое своих детей.

Как рассказала уполномоченная по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина, неделю назад объявился мужчина по имени М., утверждающий, что он и есть биологический отец Кирея. Он подал заявление в суд на установление отцовства, будет назначена генетическая экспертиза. По словам Ларисы, никто в семье никогда не слышал об М. — известно лишь, что он работал со Светланой в стоматологии, но она не называла его отцом ребенка.

По данным «Фонтанки», Кирей является наследником двух квартир в Санкт-Петербурге. Если М. сможет доказать отцовство, суд будет исследовать связанные с ним обстоятельства. При этом, по словам юристов, отказать ему в праве на анализ ДНК нельзя. Если младенца передадут М., то его двоюродная тетя сохранит право на встречи с ним.

анализ ДНК биологический отец коронавирус наследник умерли
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Отец станет наследником?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПутинские выплаты: Какие пособия будут в декабре 2020
15:00 29-11-2020
Путинские выплаты: Какие пособия будут в декабре 2020
БердскКак будут выбирать мэра Бердска накануне Нового года 2021: на самые часто задаваемые вопросы ответил спикер горсовета Владимир Голубев
14:57 29-11-2020
Как будут выбирать мэра Бердска накануне Нового года 2021: на самые часто задаваемые вопросы ответил спикер горсовета Владимир Голубев
Умерла вся семья от коронавируса у новорожденного мальчика. И тут объявился отец
14:46 29-11-2020
Умерла вся семья от коронавируса у новорожденного мальчика. И тут объявился отец
Ритуальные услуги попали под раздачу: похоронному бизнесу выпишут закон и всех ритуальщиков внесут в реестр
14:36 29-11-2020
Ритуальные услуги попали под раздачу: похоронному бизнесу выпишут закон и всех ритуальщиков внесут в реестр
Кого из российских звезд не хотят видеть зрители в новогодних "Голубых огоньках"
14:22 29-11-2020
Кого из российских звезд не хотят видеть зрители в новогодних
Что категорически запрещено 30 ноября 2020 года в полнолуние в Близнецах
14:20 29-11-2020
Что категорически запрещено 30 ноября 2020 года в полнолуние в Близнецах
Отменил Путин послание Федеральному собранию в 2020 году
14:07 29-11-2020
Отменил Путин послание Федеральному собранию в 2020 году
Застрелил жену из карабина и покончил с собой ревнивец. Но СК все равно возбудил дело
13:51 29-11-2020
Застрелил жену из карабина и покончил с собой ревнивец. Но СК все равно возбудил дело
Лунный календарь благоприятных и неблагоприятных дней на 2021 год
13:50 29-11-2020
Лунный календарь благоприятных и неблагоприятных дней на 2021 год
БердскЭто жесть: Сколько скончались и заразились COVID-19 за сутки на 29 ноября в Новосибирской области
13:33 29-11-2020
Это жесть: Сколько скончались и заразились COVID-19 за сутки на 29 ноября в Новосибирской области