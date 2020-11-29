Как будут выбирать мэра Бердска накануне Нового года 2021: на самые часто задаваемые вопросы ответил спикер горсовета Владимир Голубев

Кандидатов на высший муниципальный пост должно быть не менее двух. Каждому из них нужно собрать большой пакет документов без обмана, написать программу развития города и подготовиться к экзамену.

Владимир Голубев возглавляет Совет депутатов Бердска

На сессии 27 ноября депутаты Бердска дали старт выборам нового главы города. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», горсовет выбрал членов конкурсной комиссии из своего состава и объявил о начале приема документов от кандидатов на высший муниципальный пост.

Будет ли нынешний мэр Евгений Шестернин участвовать в конкурсе, пока неизвестно. Так же как и то, кто может еще претендовать на кресло мэра. Напомним, что в 2015 году, когда в Бердске впервые выбрали градоначальника таким способом, заявилось 14 конкурсантов - от массажиста и офицера ФСБ до доктора наук.

У бердчан, впрочем, есть вопросы по выборам. Наиболее часто задаваемые из них мы адресовали спикеру Совета депутатов Бердска Владимиру Голубеву.

Когда истекает срок полномочий действующего главы?

-Глава был избран 26 ноября 2015 года сроком на 5 лет.

Кто до избрания нового Главы будет осуществлять полномочия Главы?

-Действующий Глава.

Когда состоится конкурс?

-Советом депутатов г. Бердска принято решение о проведении конкурса 25 декабря 2020 года.

Может ли кандидат на должность Главы выдвигаться региональными отделениями партий, общественными и иными организациями?

-Федеральным законом № 131-ФЗ такая возможность не предусмотрена.

Чем регулируется порядок отбора кандидатов на должность Главы?

-Федеральным законом № 131-ФЗ, Уставом г. Бердска и принятым в соответствии с ними Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы города Бердска, которое утверждено решением Совета депутатов города Бердска от 07.11. 2019 г. № 329.

Что будет, если конкурсная комиссия победителем признает 1 кандидата?

-Согласно требованиям 131-го Федерального закона конкурсной комиссией по результатам конкурса должны быть представлены не менее 2-х кандидатов на рассмотрение Совета депутатов. Если по итогам конкурса будет 1 кандидат, то комиссия будет вынуждена признать конкурс несостоявшимся, а Совет депутатов должен будет объявить новый конкурс.

Сколько голосов депутатов нужно для избрания Главы?

-Для избрания необходимо, чтобы за кандидата проголосовало наибольшее число голосов депутатов от установленной численности Совета депутатов. Согласно Уставу г. Бердска Совет депутатов состоит из 33 депутатов. Таким образом для избрания Главы необходимо не менее 17 голосов.

Что будет, если Совет депутатов не изберет Главу из кандидатов, представленных конкурсной комиссией?

-Будет назначен новый конкурс.

Учитывая, что Совет депутатов «назначает» на должность Главы города, может ли Совет депутатов отстранить от должности назначенного им Главу?

-Глава не назначается, а избирается Советом депутатов.

Если говорить о том, что депутаты собрались на сессию и решили удалить в отставку Главу, то даже при единогласном решении, просто так по желанию депутатов это сделать невозможно. Глава может быть удален в отставку только при наличии определенных Федеральным законом № 131-ФЗ оснований и только в установленном законом порядке. (См. ст. 74.1 ФЗ № 131-ФЗ)

Возможно ли изменение способа избрания Главы с конкурсного на прямые выборы?

-Для этого потребуется внесение изменений в Закон Новосибирской области от 24.11.2014 № 484-ОЗ «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области» и в Устав города Бердска.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» губернатор Новосибирской области Андрей Травников тоже должен назначить четверых членов конкурсной комиссии.

Первоначально планировали провести выборы мэра сразу после новогодних каникул в январе 2021 года, но позже, как отметил Владимир Голубев, провели консультации в областном правительстве и пришли к выводу, что соблюсти все конкурсные процедуры удастся за оставшиеся дни 2020-го.

- Конечно, все будет зависеть от того, сколько заявится конкурсантов. Но пока, предварительно, планы такие, - рассказал Владимир Алексеевич.

Условия подачи заявок и конкурса по выбору главы города

Стать мэром можем любой при соблюдении определенных условий:

отсутствие судимости,

дееспособность,

собственная программа развития муниципального образования.

До конкурса допускаются граждане России, достигшие 21 года.

Не допускаются экс-мэры, отстраненные от должности приказом губернатора.

Официально выдвижение кандидатов, например, партиями или губернатором не предусмотрено. То что «своего человека» не будет выдвигать глава Новосибирской области Андрей Травников он подтвердил в ответе на редакционный запрос «Курьер. Среда. Бердск».

-Федеральным законом №131 не предусмотрена возможность выдвижения кем-либо кандидатов на должность главы муниципального образования, в том числе и высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации). Граждане Российской Федерации самостоятельно принимают решение об участии в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования, - сказано в официальном ответе губернатора.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление;

2) две фотографии размером 3х4 см;

3) собственноручно заполненную и подписанную анкету;

4) паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина;

5) программу развития муниципального образования (предложения по улучшению качества жизни населения в Бердске);

6) документы, подтверждающие стаж работы (при наличии): копию трудовой книжки, заверенную по месту работы или нотариально, или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;



7) документы об образовании;

другие документы или их копии, характеризующие профессиональную подготовку гражданина, характеристики, награды, рекомендации (предоставляются по желанию кандидата);

9) обязательство в случае избрания главой городского округа прекратить деятельность, несовместимую со статусом главы городского округа;

10) сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах. Указанные сведения представляются по форме, предусмотренной указом президента Российской Федерации;

11) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу (супруге) и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруга (супруги) и несовершеннолетних детей;

12) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка;

13) письменное уведомление кандидата о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами.

Подделка не пройдет

Документы представляются кандидатом лично. Копии представленных документов должны быть заверены нотариально или кадровыми службами по месту работы.

Оставить заявку на участие в конкурсе можно будет в администрации Бердска, вероятно, у секретаря. Время приема документов объявят дополнительно. 5 лет назад, когда в Бердске впервые выбирали главу по такой схеме, заявки от кандидатов на должность мэра принимали 15 дней.

Желающим участвовать в конкурсе стоит учесть, что на сбор всех справок может уйти не один день.

Конкурсная комиссия проверит достоверность представленных каждым кандидатом документов в том числе запросами в различные службы и организации. На это понадобится еще пару недель. Поддельная справка или недостоверные сведения являются поводом снять кандидата с «выборов».

Прием документов от желающих стать мэром Бердска начнется 4 декабря и продлится две недели. Уже 25 декабря 2020 года возможно будет провести сам конкурс — тестирование кандидатов и выбор главы из тех, кто наберет наибольшее количество баллов.

Финалистов должно быть не менее двух. Из них тайным голосованием депутаты выбирают на сессии того, кто будет управлять Бердском до 2025 года.

Экзаменуют, как на ЕГЭ

По информации «Курьер. Среда. Бердск», тест из 30 вопросов для конкурсантов на должность главы города составят с Минюсте по Новосибирской области. В каждом вопросе будет по 4 варианта ответа. Наличие вопросов с развернутым ответом не предполагается.

Потенциальных мэров проверят на знание Конституции РФ, Бюджетного и Земельного кодексов, федеральных и региональных законов, методов противодействия коррупции, законодательства в сфере госзакупок, Устава области и города и иных нормативно-правовых актов. Задание не составит большого труда для тех, кто имеет опыт во власти. А вот остальным претендентам придется подучить все законные и подзаконные акты.

Конкурсная комиссия не будет заниматься составлением экзаменационных заданий. То есть, члены комиссии до самого дня испытаний не узнают, что ждет кандидатов. Только в день тестирования коллегиальный орган получит конверты с «ключами» - правильными ответами.

Конверты будут запечатаны. Их можно вскрыть только при проверке уже выполненных заданий. Это очень похоже на принципы ЕГЭ для школьников. Однако в зале, где кандидатам в мэры предстоит сдавать экзамен, будет 10 наблюдателей. Перед началом экзамена кандидатов попросят сдать мобильные телефоны. Никаких шпаргалок, никаких справочных материалов. Обысков на входе не предвидится. Зато будет жесткий контроль. Тестирование проходит в закрытом режиме и длится порядка полутора часов.

Успешно справившиеся с тестом пройдут дальше — на этап собеседования, по итогам которого только два или три кандидата дойдут до финала — тайного голосования на сессии депутатов.

5 лет назад, когда выборы мэра Бердска по конкурсу проходили впервые, документы от претендентов принимали с 1 по 15 октября. Свои заявки кандидаты оставляли в бердской администрации. В итоге их оказалось 14 (позже один сошел с дистанции). Из них по итогам тестирования на голосование оставили троих, набравших максимальное количество очков.

Тогда захотели сесть в кресло бердского мэра безработный бывший офицер ФСБ, действующий глава сельсовета, директор КБУ, руководители управляющей компании и НКО, замдиректора ЦМУ и председатель ЖКО, а также чиновники, бизнесмены, пенсионер и даже массажист из санатория в возрасте от 37 лет до 61 года.

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