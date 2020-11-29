29.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Похороны

Скончался сыгравший в "Звездных войнах" актер Дэвид Проуз

15:13 29.11.2020 Фото: Википедии
0

Он умер на 86-м году жизни после болезни. Агент британского актера назвал произошедшее душераздирающей печалью.

% name% title
Проуз также занимался тяжелой атлетикой, и помогал готовить актера Кристофера Рива к роли Супермена

Британский актер Дэвид Проуз, известный по роли Дарта Вейдера в "Звездных войнах" в классической трилогии, умер на 86-м году жизни после болезни, сообщает thesun.co.uk со ссылкой на его агента.

"С глубоким сожалением и душераздирающей печалью для нас и миллионов фанатов по всему миру мы сообщаем о том, что наш клиент Дэвид Проуз ушел из жизни в возрасте 85 лет", - говорится в сообщении агентства.

Проуз получил всемирную известность, сыграв Дарта Вейдера в оригинальной трилогии Джорджа Лукаса "Звездные войны" (1977-1983). Актер "носил костюм" героя, а голосом персонажа был американский актер Джеймс Эрл Джонс. До роли Дарта Вейдера Проуз стал известен в Великобритании как первый актер, сыгравший в роликах кампании по безопасности дорожного движения Green Cross Code. Актер сыграл эпизодическую роль в "Заводном апельсине", а также появился в таких фильмах как, "Франкенштейн и монстр из ада" и "Ужас Франкенштейна".

Проуз также занимался тяжелой атлетикой, и помогал готовить актера Кристофера Рива к роли Супермена.

актер Звездные войны известность персонаж ушел из жизни Дэвид Проуз
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Увлекаетесь "Звездными войнами"?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскКто ведет соцсети мэрии Бердска и кто за это платит? История поста сотрудника пресс-центра Цветкова закончилась побоями журналиста Болдырева
16:53 29-11-2020
Кто ведет соцсети мэрии Бердска и кто за это платит? История поста сотрудника пресс-центра Цветкова закончилась побоями журналиста Болдырева
Отменой учебного года остановить короавирус предлагают Путину
16:38 29-11-2020
Отменой учебного года остановить короавирус предлагают Путину
Новую жуткую эпидемию с высокой смертностью предсказал доктор Мясников
16:22 29-11-2020
Новую жуткую эпидемию с высокой смертностью предсказал доктор Мясников
Террорист-смертник подорвал себя и убил 29 военных в Афганистане
16:08 29-11-2020
Террорист-смертник подорвал себя и убил 29 военных в Афганистане
БердскИндексация пенсий: Какие надбавки к пенсии получат с 1 января 2021 все пенсионеры в России 1
16:00 29-11-2020
Индексация пенсий: Какие надбавки к пенсии получат с 1 января 2021 все пенсионеры в России
Смерть во сне или храп: Кого будит мозг, чтобы спасти, рассказала врач-сомнолог из Новосибирска Екатерина Калинина жителям Бердска
15:56 29-11-2020
Смерть во сне или храп: Кого будит мозг, чтобы спасти, рассказала врач-сомнолог из Новосибирска Екатерина Калинина жителям Бердска
Бушует COVID-19: Зашкаливает число заразившихся и умерших за сутки на 29 ноября в России
15:49 29-11-2020
Бушует COVID-19: Зашкаливает число заразившихся и умерших за сутки на 29 ноября в России
Увеличил в разы квоты на ввоз и производство обезболивающих средств кабмин
15:29 29-11-2020
Увеличил в разы квоты на ввоз и производство обезболивающих средств кабмин
Скончался сыгравший в "Звездных войнах" актер Дэвид Проуз
15:13 29-11-2020
Скончался сыгравший в
БердскПутинские выплаты: Какие пособия будут в декабре 2020
15:00 29-11-2020
Путинские выплаты: Какие пособия будут в декабре 2020