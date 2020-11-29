Скончался сыгравший в "Звездных войнах" актер Дэвид Проуз

Он умер на 86-м году жизни после болезни. Агент британского актера назвал произошедшее душераздирающей печалью.

Проуз также занимался тяжелой атлетикой, и помогал готовить актера Кристофера Рива к роли Супермена

Британский актер Дэвид Проуз, известный по роли Дарта Вейдера в "Звездных войнах" в классической трилогии, умер на 86-м году жизни после болезни, сообщает thesun.co.uk со ссылкой на его агента.

"С глубоким сожалением и душераздирающей печалью для нас и миллионов фанатов по всему миру мы сообщаем о том, что наш клиент Дэвид Проуз ушел из жизни в возрасте 85 лет", - говорится в сообщении агентства.

Проуз получил всемирную известность, сыграв Дарта Вейдера в оригинальной трилогии Джорджа Лукаса "Звездные войны" (1977-1983). Актер "носил костюм" героя, а голосом персонажа был американский актер Джеймс Эрл Джонс. До роли Дарта Вейдера Проуз стал известен в Великобритании как первый актер, сыгравший в роликах кампании по безопасности дорожного движения Green Cross Code. Актер сыграл эпизодическую роль в "Заводном апельсине", а также появился в таких фильмах как, "Франкенштейн и монстр из ада" и "Ужас Франкенштейна".

Проуз также занимался тяжелой атлетикой, и помогал готовить актера Кристофера Рива к роли Супермена.