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Увеличил в разы квоты на ввоз и производство обезболивающих средств кабмин

15:29 29.11.2020 Фото: pexels.com
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В частности, квоты по оксикодону вырастут в 2,5 раза, квоты на ввоз ремифентанила вырастут более чем в 7 раз уже в 2021 году.

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Препарат с одноименным названием применяется в анестезиологии за рубежом и имеет ряд преимуществ в сравнении со своими предшественниками

Правительство России увеличивает квоты на ввоз и производство в стране обезболивающих медицинских препаратов, а также на их хранение и производство, сообщили 29 ноября на сайте кабмина.

"В России станут производить больше обезболивающих препаратов, содержащих такие вещества, как оксикодон, ремифентанил и фентанил. Для этого принято решение увеличить квоты на ввоз этих компонентов в страну, а также на их хранение и производство", - говорится в сообщении.

Квоты по оксикодону вырастут в 2,5 раза, уточняет пресс-служба. На основе этого вещества в России планируют выпускать два новых обезболивающих препарата, разработка их состава и технологии производства уже началась.

На ввоз ремифентанила квоты вырастут более чем в 7 раз. Препарат с одноименным названием применяется в анестезиологии за рубежом и имеет ряд преимуществ в сравнении со своими предшественниками. Его аналог вскоре также начнут производить в России, доклинические исследования начнутся в 2021 году. На схожий по действию фентанил квоты вырастут в 1,5 раза. Лекарство с одноименным названием уже выпускают в России, в 2021 году планируется увеличить объемы его производства.

В правиельстве подчеркнули, что квоты на ввоз, производство и хранение веществ государство устанавливает в целях безопасности.

COVID-19 кабмин квоты препарат
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