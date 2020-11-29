Смерть во сне или храп: Кого будит мозг, чтобы спасти, рассказала врач-сомнолог из Новосибирска Екатерина Калинина жителям Бердска

Человека с храпом можно и нужно лечить. На самом деле таких людей немало. И почти у каждого нет, нет и случается.

У храпа, как у любого заболевания, есть этап диагностики. В первую очередь, сомнолог исключает остановки дыхания во сне

Храп не доведет до добра жителей Бердска. Он может стать причиной серьезных заболеваний. Каких, объяснила врач сомнолог Екатерина Калинина из Новосибирска.

При храпе происходит вибрация мягких тканей глотки. Верхние дыхательные пути от носа до гортанных хрящей не имеют каркаса. Человек уснул, мягкие ткани расслабляются и от потока воздуха начинают вибрировать и издавать звуки.

Храп можно и нужно лечить. У многих пациентов существует заблуждение, что они придут к врачу, и он сразу назначит лечение. У храпа, как у любого заболевания, есть этап диагностики. В первую очередь, сомнолог исключ ания во сне. Для этого есть специальные исследования. Если это не осложненный храп, он лечится одним способом, остановки дыхания — другим.

Способов лечения неосложненного храпа очень много, начиная от гимнастики и внутриротовых устройств, заканчивая хирургией. И чтобы точно определить, какой метод требуется, нужно сначала провести исследование по исключению остановок дыхания во сне (кардио-респираторный мониторинг, полисомнографию), а потом — слипэндоскопию (исследование уровня и характера сужения дыхательных путей с помощью гибкого эндоскопа во время медикаментозного сна пациента). После этого принимается окончательное решение, как пациента лечить.

Раньше считалось, что храп лечит только ЛОР-врач. Это оказалось совершенно неоправданным, потому что хирургические операции на лор-органы эффективны не более чем в 50%. А если человек решил избавиться от храпа и сразу пошел оперироваться без обследования, то эффективность будет очень низкой, а оперативное вмешательство может быть не просто бесполезным, но даже опасным!

Когда человек храпит, у него может останавливаться дыхание — называется это обструктивное апноэ сна. При остановке дыхания во сне на 10 и более секунд происходит снижение уровня кислорода, а кислород - это самый значимый элемент, для поддержания которого на постоянном уровне бьется сердце, легкие дышат. Когда уровень кислорода снижается — это большой стресс для организма. Мозг начинает будить человека, чтобы тот сделал вдох.

Синдром обструктивного апноэ сна может быть от легкой до тяжелой степени, зависит это от количества остановок дыхания в час. Человек с апноэ спит более поверхностно, часто беспокойно, утрачиваются глубокие стадии сна, в результате возникает сонливость в течение дня. Остановки дыхания во сне нарушают качество жизни пациента. Апноэ сна тяжелой и среднетяжелой степени — мощный фактор риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и может быть причиной смерти во сне.

Всем известно, что инсульты и инфаркты возникают большей частью у пациентов в ранние утренние часы, и у пациентов с апноэ риски в разы выше! У пациента с остановками дыхания во сне хуже контролируется артериальное давление, нередко цифры его ночью и утром выше, чем днем.

У человека с апноэ сна на 5 лет раньше возникает болезнь Альцгеймера, он быстрее, чем ровесники потеряет свои когнитивные функции (умственные способности). Это также причина снижения тестестерона и ухудшения потенции у мужчин. Апноэ сна может стать и причиной плохого снижения веса.

Если вы храпите, то обратитесь к специалисту-сомнологу!