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Террорист-смертник подорвал себя и убил 29 военных в Афганистане

16:08 29.11.2020 Фото: twitter.com
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19 человек получили ранения. Очевидцы сообщают о столкновениях между силовиками и боевиками.

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В результате взрыва в Афганистане погибли более 20 человек

В центре Афганистана, в городе Ганзи прогремел взрыв, есть погибшие. Об этом сообщает агентство Ariana News.

По последним данным, в результате взрыва погибли 28 человек, 19 человек получили ранения. Очевидцы сообщают о столкновениях между силовиками и боевиками.

Заминированный автомобиль с террористом-смертником подорвался возле батальона сил безопасности Афганистана. Глава местной больницы подтвердил агентству, что все пострадавшие — военнослужащие. Ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за атаку.

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