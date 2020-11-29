Террорист-смертник подорвал себя и убил 29 военных в Афганистане

19 человек получили ранения. Очевидцы сообщают о столкновениях между силовиками и боевиками.

В результате взрыва в Афганистане погибли более 20 человек

В центре Афганистана, в городе Ганзи прогремел взрыв, есть погибшие. Об этом сообщает агентство Ariana News.

По последним данным, в результате взрыва погибли 28 человек, 19 человек получили ранения. Очевидцы сообщают о столкновениях между силовиками и боевиками.

Заминированный автомобиль с террористом-смертником подорвался возле батальона сил безопасности Афганистана. Глава местной больницы подтвердил агентству, что все пострадавшие — военнослужащие. Ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за атаку.