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Новую жуткую эпидемию с высокой смертностью предсказал доктор Мясников

16:22 29.11.2020 Фото: Скриншот
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По его словам, коронавирус показал, что люди не были готовы к появлению такой инфекции. Но отметил, что теперь стало ясно, сколько требуется времени для разработки вакцины.

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Мясников предрек новую эпидемию с большой смертностью

Врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале рассказал о важности разработки мер защиты из-за угрозы возникновения серьезных эпидемий с большим уровнем смертности, при том, что коронавирус к таким не относится.

"Например "универсальную" вакцину против гриппа — нам грозит именно он, "птичий" или "свиной" рано или поздно гром грянет! Как пишут вирусологи: серьезная эпидемия в паре мутаций от нас!" — написал Мясников, отметив, что первая мутация — это переход вируса от животного к человеку, а вторая — от человека к человеку.

Он напомнил, что в Китае первую мутацию от свиней и птиц регистрируют постоянно, а "до беды один шаг!". Попытка создать универсальную вакцину от гриппа пока не увенчалась успехом.

По словам Мясникова, коронавирус показал, что люди не были готовы к появлению такой инфекции. Но отметил, что теперь стало ясно, сколько требуется времени для разработки вакцины.

"Если придет вирус со смертностью 35-40%, то к моменту появления такой вакцины погибнут десятки миллионов людей", — написал врач и добавил, что сейчас нужно бросить силы ученых и средства на создание именно такой вакцины, иначе "потом куда дороже встанет".

Telegram коронавирус смертность эпидемия Александр Мясников
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