Отменой учебного года остановить короавирус предлагают Путину

Алексей Венедиктов считает, что учебный год в школах можно отменить. Так бы он сделал на месте президента.

Закрыть школы до следующего сентября предлагает журналист

Чтобы остановить распространение коронавируса в России, стоит отменить учебный год 2020-2021. Об этом рассказал журналист, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Он подчеркнул, что не является экспертом в этом вопросе.

«Я бы предложил подумать о том, чтобы пропустить этот год учебный. Вообще. Я в этом смысле радикал», — рассказал Венедиктов в эфире радио «Эхо Москвы». Он отметил, что сделал бы это на месте президента России.

При этом Венедиктов добавил, что родители детей должны ходить на работу, поэтому школы и детские сады закрывать нельзя. По его словам, это одна из причин, по которой тотальный карантин в России еще не ввели.