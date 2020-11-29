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Отменой учебного года остановить коронавирус предлагают Путину

16:38 29.11.2020 Фото: pexels.com
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Алексей Венедиктов считает, что учебный год в школах можно отменить. Так бы он сделал на месте президента.

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Закрыть школы до следующего сентября предлагает журналист

Чтобы остановить распространение коронавируса в России, стоит отменить учебный год 2020-2021. Об этом рассказал журналист, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Он подчеркнул, что не является экспертом в этом вопросе.

«Я бы предложил подумать о том, чтобы пропустить этот год учебный. Вообще. Я в этом смысле радикал», — рассказал Венедиктов в эфире радио «Эхо Москвы». Он отметил, что сделал бы это на месте президента России.

При этом Венедиктов добавил, что родители детей должны ходить на работу, поэтому школы и детские сады закрывать нельзя. По его словам, это одна из причин, по которой тотальный карантин в России еще не ввели.

главный редактор детские сады журналист коронавирус распространение учебный год школы Алексей Венедиктов
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От редакции

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Аноним, 29 ноября 2020 18:34
Венедиктов окончательно тронулся умом!

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