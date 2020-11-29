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Раздавил БТР насмерть бизнесмена на вечеринке движения "Красная звезда"

17:14 29.11.2020 Фото: МО
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Бронетранспортер переехал лежавшего на земле Андрея Кожевина. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.

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СМИ назвали имя сбитого на бронетранспортере бизнесмена в Петербурге

Сбитым бронетранспортером на вечеринке, организованной движением «Красная звезда», оказался 38-летний бизнесмен Андрей Кожевин. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на следствие.

За рулем БТР сидел председатель правления «Красной звезды» Александр Торопов, на него заведено уголовное дело по ст. 238 УК (оказание небезопасных услуг).

По версии следствия, Торопов, управляя БТР в поле, насмерть переехал лежавшего на земле Кожевина. Участники мероприятия праздновали день рождения предпринимателя Михаила Скорова. Кожевин приходился ему сводным братом. Скоров и Кожевин владели компанией «Геос статика».

Об инциденте стало известно накануне вечером. Авария произошла в Красносельском районе Санкт-Петербурга по адресу: Гатчинское шоссе, 54.

бизнесмен бтр день рождения смерть уголовное дело
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От редакции

Шансов выжить не было?

Аноним, 29 ноября 2020 17:56
Они думают, что если денег до *много*, то они бессмертные.
На днях ещё одного крутого на охоте застрелили.
Тоже по синьке.
Аноним, 29 ноября 2020 17:58
Скорей всего он не лежал на земле а упал под колеса сверху сидя на броне, но там похоже все были пьяны что не воспринимали окружающую действительность адекватно.

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