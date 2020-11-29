Сколько потратят на празднование Нового года, ответили жители Новосибирска

Самый высокий бюджет на новогодние каникулы закономерно закладывают люди с более высоким доходом (от 80 тыс. руб.) — в среднем 23 тыс. руб.

Россияне не стали сокращать траты в новогодние каникулы из-за пандемии

Средний бюджет на празднование Нового года и новогодних праздников остался примерно на уровне прошлого года — 18,3 тыс. руб. (в 2019 году — 18 тыс. руб.). Около трети участвовавших в опросе уже составили бюджет на это время

В среднем бюджет россиян на новогодние праздники останется примерно на уровне прошлого года, следует из опроса сервиса SuperJob.

Так, на празднование Нового года и на новогодние каникулы (без учета расходов на подарки) жители России в среднем планируют потратить 18,3 тыс. руб. В 2019 году этот показатель составлял 18 тыс. руб.

Всего бюджет на праздники уже составили 35% опрошенных, еще 44% сказали, что не планируют траты, 21% затруднились ответить на вопрос.

Исследование показало, что женщины чаще планируют новогодний бюджет, чем мужчины (38 против 32%), но при этом мужчины закладывают больше денег на праздники (19,3 тыс. против 17 тыс. руб.).

В опросе участвовали жители России из всех федеральных округов, проживающие в 759 населенных пунктах. Опрос проходил с 17 по 24 ноября, в нем приняли участие 5 тыс. респондентов старше 18 лет.

Чаще всего планированием расходов занимаются респонденты с уровнем дохода до 29 999 руб. (43%). Следующая по объему доля тех, кто составляет бюджет, — люди с доходом от 30 тыс. до 50 тыс. руб. (35%). Среди людей с более высоким доходом — от 50 тыс. до 80 тыс. руб и от 80 тыс. руб. и выше. — траты на Новый год планируют 31 и 32% соответственно.

Самый высокий бюджет на празднование Нового года и проведение каникул закономерно закладывают люди с более высоким доходом (от 80 тыс. руб.) — в среднем 23 тыс. руб. Самый низкий — люди с доходом до 29 999 руб. (15,4 тыс. руб.).

Больше всего на новогодние праздники намерены тратить жители Москвы — 22,6 тыс. руб., за год средний показатель вырос на 8%. Также в тройке лидеров — Санкт-Петербург (20,7 тыс. руб., плюс 6%) и Самара (20 тыс. руб., плюс 8%). Самые скромные бюджеты заложили в Волгограде (14,3 тыс. руб., минус 5% по сравнению с прошлогодними цифрами), Воронеже (15,3 тыс. руб., минус 2%) и Нижнем Новгороде (15,4 тыс. руб., минус 4%).

В опросе на предмет планируемых трат жителей городов-миллионников приняли участие по 1,5 тыс. респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, в других городах -— по 1 тыс. человек. Всего оценивались траты жителей 15 городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Перми, Ростова-на-Дону, Самары, Уфы, Челябинска.

Ранее опрос Ipsos показал, что более половины россиян намерены снизить свой бюджет на новогодние подарки. Так ответили 53% опрошенных исследовательской компанией Ipsos, еще 33% планируют потратить столько же, сколько в прошлом году, передает РБК.

Почти половина (47%) заявили, что готовы потратить на один подарок до 1,5 тыс. руб., почти четверть (23%) — от 1,5 тыс. до 3 тыс. руб. При этом 6% опрошенных не планируют дарить подарки вообще.

Реальные располагаемые денежные доходы россиян в третьем квартале сократились на 4,8% по сравнению с прошлым годом, сообщал ранее Росстат. При этом ведомство ухудшило оценку этого показателя за второй квартал с 8% до 8,4%. До этого сильнее реальные доходы россиян сокращались в 1999 году (на 12,3%).

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в субботу допустил, что спад российской экономики по итогам 2020 года может составить до 4,5%. Он отметил, что уровень жизни в стране за последние пять лет снизился и пандемия коронавируса будет способствовать этой тенденции. По оценкам Кудрина, число бедных в России может увеличиться примерно на 1 млн человек к концу года.