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Повалили на дорогу и пинали 23-летнюю автоледи после погони полицейские. Смотрите видео

18:18 29.11.2020 Фото: Скриншот
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У задержанной не было прав. Но адекватность такого применения силы сейчас проверяет руководство главка МВД Екатериньурга.

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В полиции начали разбирательство, в ходе которого дадут оценку объективности принятых инспекторами ДПС мер

Ночью с 25 на 26 ноября в районе Южного автовокзала полиция жестко скрутила женщину-водителя. Операция попала на видео. На кадрах видно, как один из полицейских, чтобы удержать ее, садится сверху, а другой подходит и, по неизвестным причинам, резко пинает лежащую ногой. Правоохранители заявили, что она вела себя неадекватно.

По словам очевидца, Toyota Avensis пролетела перекресток на красный свет и спровоцировала погоню. Произошедшее прокомментировал официальный представитель свердловской полиции:

— 25 ноября вечером в процессе надзора за дорожным движением нарядом ДПС на улице 8 Марта была предпринята попытка остановить автомобиль Toyota. Водитель, не выполнив законные требования сотрудников ГИБДД, попытался скрыться, при этом создавал реальную угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения, — сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В полиции рассказали, что у 23-летней девушки не было прав и она оказала сопротивление.

— Установлено, что транспортным средством управляла женщина 1997 года рождения, не имевшая права управления. Автомобилистка вела себя неадекватно, оказала сопротивление стражам порядка. В связи с чем им пришлось применить физическую силу, — добавил Горелых.

В отношении девушки составили два протокола: по статье 12.25 (невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства), ст. 12.12 (проезд на запрещающий сигнал светофора) и статье 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления).

Toyota Avensis отправили на спецстоянку. Полковник Горелых отметил, что по итогам разбирательства будет дана оценка в том числе и объективности принятых инспекторами ДПС мер.

ГИБДД КоАП РФ на красный попытка сопротивление Александр Горелов
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От редакции

Стоило так жестко задерживать и бить?

Аноним, 29 ноября 2020 18:29
А что на это ответит ее муж, автолорд? А если серьезно, человек без прав за рулем - вооруженный преступник и отношение к нему или к ней должно быть соответствующее.

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