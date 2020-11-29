Полный перечень мер денежной поддержки матерей и семей с детьми в ноябре-декабре 2020 озвучила 29 ноября Госдума

На каждого ребенка от трех до семи лет включительно полагается ежемесячная выплата в размере половины величины прожиточного минимума для детей — 7 612,5 рублей.

Тратить маткапитал можно на установленные законом цели

В России в последнее воскресенье ноября отмечается День матери. Рассказываем, какие выплаты положены до и после рождения детей.

Пособие по беременности и родам («декретные») – рассчитывается по специальной формуле в бухгалтерии вашего работодателя. Минимальная сумма – 55 830,6 рубля, максимальная – 322 191,8 рубля (в 2020 году). «Декретные» не облагаются НДФЛ.

Единовременное пособие при рождении ребенка – 18 004,12 рубля (с 1 февраля 2020 года). Оформляется по месту работы одним из родителей. Если оба родителя не работают, то можно оформить выплату в органах соцзащиты. Если рождается двойня и т. д., пособие выплачивается на каждого ребенка. Важно подать документы в течение шести месяцев со дня рождения ребенка. На Крайнем Севере выплата увеличивается на районный коэффициент.

Материнский капитал – размер проиндексирован, сертификат можно получить при рождении первого ребенка, на второго ребенка сумма может быть на 150 000 рублей больше. С 2020 года условия материнского капитала для семей с детьми значительно изменились. Теперь его можно получить на первого ребенка — если он родился или усыновлен в 2020 году или позже. Сумма материнского капитала в 2020 году составит 466 617 рублей. Если второй ребенок родился в 2020 году, материнский капитал на него составит 616 617 рублей. Если третий или последующий ребенок родился в 2020 году, а раньше права на материнский капитал не было, семья сможет получить сертификат на 616 617 рублей. Если второй или последующий ребенок родился до 2020 года, материнский капитал семья получит на прежних условиях, но с учетом индексации — 466 617 рублей в 2020 году.

Для семей, которые уже получили сертификат, но еще не использовали средства господдержки, сумма будет проиндексирована с 1 января 2020 года. Если семья уже распорядилась средствами материнского капитала в полном объеме до 2020 года, дополнительные выплаты с учетом индексации не предусмотрены.

Тратить маткапитал можно на установленные законом цели, например улучшение жилищных условий, обучение ребенка, формирование накопительной части трудовой пенсии матери и т. д. Можно разделить средства маткапитала на разные цели.

Дополнительные ежемесячные выплаты при рождении первого и второго ребенка – прожиточный минимум для детей по региону. Эти деньги положены семьям с доходом не более двух региональных прожиточных минимумов на каждого члена семьи. С 2020 года выплату можно получать до трехлетия ребенка. Ежемесячную выплату могут получать граждане РФ, у которых первый или второй ребенок родился или усыновлен с 1 января 2018 года.

Если вы обратились за выплатой в течение полугода со дня появления ребенка на свет, то выплата будет начисляться со дня его рождения. Если позже, то со дня обращения.

Ежемесячная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно — право на нее имеет один из родителей или опекун, если сумма доходов всех членов семьи до вычета налогов за май 2019 — апрель 2020 в расчете на одного члена семьи в месяц не превышает величину прожиточного минимума на душу населения на II квартал 2019 года. На каждого ребенка от трех до семи лет включительно полагается ежемесячная выплата в размере половины величины прожиточного минимума для детей — 7 612,5 рублей.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет – выплачивается в размере 40% среднего заработка застрахованного лица, но не ниже установленного законодательством минимального размера этого пособия. С 1 июня 2020 года минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком составляет 6 752,00 рубля. Применяются районные коэффициенты. Если родитель получает пособие по безработице, пособие по уходу за ребенком не назначается.

Выплаты многодетным – дополнительное единовременное и ежемесячное пособие. Назначается при рождении третьего и последующих детей и производится по месту работы, службы или учебы родителей. Если же оба родителя не трудоустроены, пособие можно получить в органах соцзащиты по месту жительства.

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву – 11 863,27 рубля. Выплачивается матери ребенка военнослужащего, проходящего службу по призыву, независимо от других пособий. Выплачивается со дня рождения ребенка, но не ранее дня начала службы отца. Прекращаются выплаты в тот момент, когда ребенку исполняется три года, но не позднее дня окончания службы отца.

А если женщина самозанятая или ИП?

Средства, которые выплачивает своим сотрудницам работодатель, идут из средств Фонда социального страхования. Таким образом, чтобы самозанятая или ИП получали эти средства, необходимо, чтобы они также делали взносы за себя в ФСС.

Кроме того, если вы не устроены официально, выплаты из ФСС вам не положены.

Источник: duma