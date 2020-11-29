В рубрику "Сообщи свои новости" написал Иван Петров:
Врач мне выписал рецепт на Кору дуба, а в аптеке мне продали Дуба кора. С такими алхимиками мы точно все дадим дуба. А еще и прививку всем поголовно хотят поставить от коронавируса.
Фото: Кору дуба, а в аптеке мне продали Дуба кора
А еще и прививку всем поголовно хотят поставить от коронавируса.
В рубрику "Сообщи свои новости" написал Иван Петров:
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Ведите, ниже на латыне Кверкус кортекс. Кверкус - дуб, кортекс- кора.
А то слова Русские, а расстановка слов Еврейское, по оси зет от дальнего к ближнему с сохранением перспективы.