Фото: Кору дуба, а в аптеке мне продали Дуба кора

А еще и прививку всем поголовно хотят поставить от коронавируса.

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Иван Петров:

Врач мне выписал рецепт на Кору дуба, а в аптеке мне продали Дуба кора. С такими алхимиками мы точно все дадим дуба. А еще и прививку всем поголовно хотят поставить от коронавируса.