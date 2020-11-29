29.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Народные новости

Фото: Кору дуба, а в аптеке мне продали Дуба кора

20:25 29.11.2020
2 0

А еще и прививку всем поголовно хотят поставить от коронавируса.

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Иван Петров:
Врач мне выписал рецепт на Кору дуба, а в аптеке мне продали Дуба кора. С такими алхимиками мы точно все дадим дуба. А еще и прививку всем поголовно хотят поставить от коронавируса.

% name% title
Врач мне выписал рецепт на Кору дуба, а в аптеке мне продали Дуба кора
кора дуба
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

А что это отличается?

венгерка, 29 ноября 2020 20:57
Это по-научному. Дословный, так сказать, перевод с латыни.
Ведите, ниже на латыне Кверкус кортекс. Кверкус - дуб, кортекс- кора.
Иван Петров, 29 ноября 2020 21:41
Если это Квертукс кортекс, то и в рецепте так надо писать и на упаковке.
А то слова Русские, а расстановка слов Еврейское, по оси зет от дальнего к ближнему с сохранением перспективы.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Новые выплаты: пособие 15 000 на ребенка предложили ввести в Госдуме
22:00 29-11-2020
Новые выплаты: пособие 15 000 на ребенка предложили ввести в Госдуме
Больше справок на детские пособия от 3 до 7 лет обяжут собрать некоторые категории граждан
21:30 29-11-2020
Больше справок на детские пособия от 3 до 7 лет обяжут собрать некоторые категории граждан
Спите спокойно: на допдоходы ПФР и Минтруд не будут проверять пенсионеров России!
21:10 29-11-2020
Спите спокойно: на допдоходы ПФР и Минтруд не будут проверять пенсионеров России!
Выходные дни в период новогодних каникул с 2020 по 2021 год
21:00 29-11-2020
Выходные дни в период новогодних каникул с 2020 по 2021 год
Госдума отказалась передавать премии чиновников на выплаты пенсионерам
20:30 29-11-2020
Госдума отказалась передавать премии чиновников на выплаты пенсионерам
Фото: Кору дуба, а в аптеке мне продали Дуба кора 2
20:25 29-11-2020
Фото: Кору дуба, а в аптеке мне продали Дуба кора
БердскПолный перечень мер денежной поддержки матерей и семей с детьми в ноябре-декабре 2020 озвучила 29 ноября Госдума
20:15 29-11-2020
Полный перечень мер денежной поддержки матерей и семей с детьми в ноябре-декабре 2020 озвучила 29 ноября Госдума
Как быстро и эффективно убаюкать ребенка: практические советы
20:00 29-11-2020
Как быстро и эффективно убаюкать ребенка: практические советы
Как купить посуду правильно: от эмалированной до чугунной - советы Роспотребнадзора
19:30 29-11-2020
Как купить посуду правильно: от эмалированной до чугунной - советы Роспотребнадзора
Новости о своей смерти прокомментировал Дмитрий Певцов
19:00 29-11-2020
Новости о своей смерти прокомментировал Дмитрий Певцов