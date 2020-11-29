Спите спокойно: на допдоходы ПФР и Минтруд не будут проверять пенсионеров России!

Если пенсионеру по итогам трудовой деятельности начисляют маленькую пенсию, ему положена региональная или федеральная доплата.

Минтруд и ПФР не собираются проверять доходы пенсионеров

Общественная палата России опровергла информацию о проверках доходов пенсионеров. По словам члена Общественного совета Минтруда Натальи Починок, у министерства и Пенсионного фонда России в следующем году подобных ревизий не намечено.

Как заявила Починок, пенсия и дополнительные доходы никак между собой не связаны.

Если пенсионеру по итогам трудовой деятельности начисляют маленькую пенсию, ему положена региональная или федеральная доплата.

Это обычная работа Пенсионного фонда, отметила эксперт, и дополнительных проверок не требуется.

При назначении пенсии не учитывались и не станут приниматься во внимание какие-то допдоходы, кроме тех, что имеют отношение к пенсиям по старости, уверила Починок.